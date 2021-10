Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Paula Martínez.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Paula Martínez

¿Qué balance hace de la gestión de Alejandro Dichiara, quien ahora está en uso de licencia?

La realidad es que nosotros tenemos puntos de vista políticos diferentes. Pero Monte Hermoso por suerte ha crecido mucho. Tenemos una ciudad que expuesta a una pandemia, si bien trajo algunos problemas a nivel económico, no son los mismos que en el resto de la Provincia y demás.

MIRÁ TAMBIÉN Se licitaron obras de agua potable para Tornquist

En realidad, no sé si tanto se debe a la intendencia pero sí a todos los que conformamos el municipio y al resto de los comerciantes que la remaron fuerte y fueron hacia adelante y no quebraron en esta situación.

Click to enlarge A fallback.

¿En qué difieren los puntos de vista con el intendente Dichiara?

MIRÁ TAMBIÉN El intendente de Tres Lomas se reunió con el ministro Nardini

Y muchas veces tiene que ver con las formas. O sea, al estar en partidos políticos que están confrontados, no siempre uno haría lo mismo de la misma forma.

Al estar en partidos políticos que están confrontados, no siempre uno haría lo mismo de la misma forma.

Por ahí uno piensa en salud y en que hay que mejorarla pero los núcleos son distintos. Siempre se trata de consensuar, a veces lo hemos logrado, otras veces no, pero los diferentes confrontamientos que hemos tenido siempre es de la parte política.

¿Cuáles son los principales problemas o ejes a tratar con urgencia en la ciudad?

Yo creo que hoy por hoy el principal problema que nosotros tenemos es el tema de seguridad, que no es un tema de hoy, es un tema que tenemos hace muchísimos años.

Yo creo que hoy por hoy el principal problema que nosotros tenemos es el tema de seguridad.

En la falta de personal, tenemos muy poco personal policial, necesitamos mucha más gente. Pero, cuando nos traen por ejemplo para alguna fiesta, envían personal que es externo, que desconoce los lugares de Monte Hermoso, desconoce las calles; entonces es muy difícil poder hacer un seguimiento o un cuidado integral de cada una de las personas o de los barrios.

Tenemos barrios muy deshabitados. Por ejemplo, barrio Las Dunas, Monte del Este, Sauce. Necesitamos personas que obviamente puedan hacer los recorridos, puedan hacer presencia.

Hoy por hoy lo que es guardia urbana ayuda muchísimo pero llega un momento en el cual uno no da abasto.

Cuando usted señala estos barrios, son barrios donde hay casas de veraneo principalmente.

Mayoritariamente son casas de veraneo o de fin de semana. Durante la semana están completamente deshabitadas pero tienen todos sus insumos.

¿Y los robos en estas zonas son recurrentes?

No ha habido tantos robos, pero cuando hay son en estas zonas.

Cuando dialoga con los vecinos, más allá de la inseguridad, ¿qué otros temas de interés le plantean? Me imagino que también la cuestión económica relacionada al empleo.

La cuestión económica. Tenemos también muchas problemáticas también con lo que son las calles. Monte Hermoso tiene una particularidad: llueve y luego las calles quedan bastante intransitables.

Obviamente, uno quisiera que todo el tiempo pudiera pasar como si fuera una cancha de billar pero no es así.

No es una cancha ni de vóley ni de básquet, sino que muchas calles son de tierra y necesitamos obviamente que eso se acomode lo más rápido posible. Muchas veces eso no es posible.

Por ejemplo, en Sauce el agua también es muy importante. El camino de ingreso que se va a hacer ahora en poco tiempo, que se gestionó desde el Municipio, también.

Tiene varias problemáticas. Algunas más importantes que otras pero todas necesitas ser solucionadas lo antes posible.

Usted se mostró muy crítica con la llegada de la empresa Sapem a la ciudad, una polémica que deriva de la construcción de un tanque cisterna. ¿Por qué motivo?

Porque en realidad Sapem no es una empresa. En realidad Sapem es el Municipio que tiene la mayor cantidad de participación y una empresa secundaria, que en este caso es una de las cooperativas de Monte, que tiene la participación minoritaria.

Yo en realidad siempre estoy en la postura de que si la Municipalidad por sí misma no puede gestionar algunas cuestiones, o no se le otorgan algunas cuestiones, no deberían otorgársele a través de Sapem. Es el mismo ente que está haciendo el mismo trabajo.

¿Qué mensaje les deja a los vecinos de la ciudad de Monte Hermoso?

Depende de los vecinos el cambio, depende de los vecinos la construcción de un Monte Hermoso mejor. Que piensen que de acá a un futuro no muy lejano Monte puede cambiar y que va a seguir mejorando.

Monte es un lugar hermoso para estar, para vivir, para venir a trabajar, para tener su negocio. Entre todos es la única forma de poder mejorar y poder crecer.

-