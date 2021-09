Ricardo Moccero, intendente de Coronel Suárez, formó parte de la presentación de la lista de precandidatos/as a concejalas/es que encabeza Néstor Carbini en Villa Belgrano. Con profunda emoción en el día del aniversario de Domingo Moccero, sentenció en respuesta a los ataques y operaciones políticas de los últimos días que “si lo siguen provocando volverá a postularse en el 2023 para ser intendente todas las veces que su comunidad se lo pida” y disparó “no queremos FALSOS 10, queremos gente leal que se desvive por Coronel Suárez como Néstor Carbini que garantiza el progreso”.

Una vez más, los vecinos y vecinas de Villa Belgrano acompañaron la lista del Frente de Todos que encabeza Néstor Carbini y que tiene a Ricardo Moccero como conductor político, ratificando una Gestión de Gobierno que en tan solo 18 meses y en medio de una pandemia, supo demostrar su capacidad de gestión, priorizando la salud de la población con una importante inversión en salud para que a ningún vecino y vecina le falta atención, camas o respiradores para enfrentar el covid, como así también finalizando obras paralizadas durante 4 años como las 100 viviendas en Santa Trinidad, la reactivación del Jardín en barrio Rosario, la Escuela Secundaria N° 5 en Santa Trinidad y la puesta en marcha de CREUS, la universidad suarenses, sumando cientos de obras que se ejecutan en todo el distrito.

Un acto en donde la emoción desbordó a todos y a todas, ya que se recordó al Escribano Domingo Moccero en su 31° aniversario de su fallecimiento y la ausencia de pilares fundamentales del Movimiento para la Victoria, como Juana, Arroyo y la Gucha Lezica, que fallecieron durante este año.

La indignación por la “operación política” organizada hacia Ricardo Moccero a 10 días de las elecciones, fue repudiada por los vecinos presentes, quienes con fuertes aplausos acompañaron los dichos del jefe comunal.

“Toda la comunidad sabe perfectamente de nuestra honestidad, de mi hombría de bien, de que siempre trabajamos por la comunidad a brazo partido, por eso estas acusaciones que llegan 10 días antes de las elecciones son de una calaña muy grande hacia mi persona y mi familia”.

“La oposición puede seguir atacando, insultando, agraviando porque es lo único que sabe hacer, no tienen proyectos, estuvieron cuatro años y no supieron qué hacer porque que no tienen ni ética, ni moral para comportarse en política como debe ser”.

Al respecto repudió la “falta de solidaridad” de los candidatos de la oposición, que ante un terrible temporal que afectó a cientos de familias de Coronel Suárez, “ninguno salió a la calle para prestar su colaboración a la población”

“Hubo un temporal donde alrededor de 150 familias estaban sufriendo, no se los vio en ningún lado, demostrando su indiferencia para la comunidad: no les importan los vecinos, ni que la gente sufra” sostuvo Ricardo Moccero.

“Pero no se preocupen porque nosotros siempre vamos a estar al lado de las personas que sufren, de los más humildes, de los que verdaderamente nos necesitan” subrayó.

Enérgicamente recordó palabras de su padre, “como decía mi padre: a cada agravio, a cada insulto, a cada acusación que nos haga la oposición les vamos a devolver con más obras, con más gestiones, con más cariño para la comunidad. No nos van a quebrar, no nos van a hacer bajar los brazos porque tenemos pasión por ayudar cosa que a muchos les falta”.

“No vamos a decaer, no vamos a aflojar porque nuestra única pasión es poder brindarles una mejor calidad de vida, vamos a volver a ser el faro de la región, vamos a volver a tener ocupación plena”. “Estoy más fuerte que nunca porque estos agravios me dan más fuerza para seguir luchando por mi comunidad” indicó Ricardo. “No sé de adonde vienen los ataques hacia mi persona, pero les quiero decir que si me siguen provocando de esta manera volveré a ser intendente en el 2023 y todos los años que mi comunidad lo requiera porque tengo pasión por ayudar, cosa que a muchos le faltan” continuó.

Finalizó sus palabras sosteniendo que “no queremos falsos 10 como los 9 del fútbol, queremos gente leal, que se ha desvivido por la comunidad y ahí está Néstor Carbini, no hay que cortar la boleta, es un engaño. ¡Los esperamos el 12 de septiembre porque vamos a reventar las urnas!”