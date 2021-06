Junto a un grupo de vecinas del barrio, el intendente de Lezama, Arnaldo Harispe, realizó el corte de cinta que dejó inaugurada la obra de pavimento de calle Liniers entre Artigas y Ovidio Pérez Castro. Se trata de la 52° cuadra del plan que el municipio lleva adelante desde fines de 2016.

“El pavimento de hormigón le ha cambiado la cara a la ciudad, porque no solamente beneficia al frentista, al que le cambia su vida diaria, sino también a todos los que circulamos por la ciudad. Es una obra duradera, de hormigón H30 con una gran resistencia a la compresión y es, como nos gusta decir, un pavimento para siempre”, destacó el jefe comunal.

Del encuentro participaron además autoridades municipales, el presidente del Consejo de Administración de la cooperativa local Sr. Víctor Iglesias, y referentes del partido GEN que visitaban la localidad. Se trata del ex legislador provincial Marcelo Díaz, actual presidente del partido a nivel provincial; el ex diputado nacional Ricardo Vázquez; el ex presidente del HCD de Chacomús, Adrián Redruello, y el ex consejero escolar Leonardo Moyano.

“Esta obra es parte de todo lo que ha crecido este barrio, acá hemos logrado junto con la cooperativa y la provincia la puesta en funcionamiento de la planta de Osmosis inversa para el tratamiento del agua potable; siempre lo decimos, tenemos una cooperativa de excelencia y con el municipio nos complementamos para brindar servicios. Ojalá podamos seguir por este camino por mucho tiempo más”, añadió.

MIRÁ TAMBIÉN Tornquist: se ejecutarán dos importantes obras de infraestructura en el distrito

El intendente Harispe describió además las obras del Polideportivo Municipal, las piletas, la sede del LEFU, la cancha de tenis y otras cuadras pavimentadas que han mejorado notablemente el barrio. Luego recorrió junto a los visitantes esos sitios y la obra del Complejo Cultural GSM.

El ex diputado Marcelo Díaz elogió el crecimiento de Lezama y celebró la autonomía como una condición necesaria para un mejor funcionamiento de la gestión pública. “Esto es una muestra cabal de que necesitamos que se creen nuevos municipios, más unidades de gestión con mayor control social que estén más cerca del vecino”, dijo. “Los felicito a todos, a los ciudadanos de Lezama y al intendente, que es fiel representante de una administración honesta, transparente y que va en beneficio de los habitantes del lugar”, completó