Camilo Etchevarren.

-Me gustaría, en primer lugar, conocer su análisis sobre el acompañamiento de militantes y políticos a Mauricio Macri al Juzgado de Dolores.

Aprovechamos que venía Mauricio Macri a Dolores para armar un acto de agradecimiento por las obras que conseguimos durante su Gobierno que fueron esperadas por 50 años.

-Durante esta movilización al Juzgado se pudo ver una bandera que proclamaba “Macri Presidente, Camilo Gobernador”. ¿Con esto reafirma sus aspiraciones a la Gobernación bonaerense?

Llevo cuatro mandatos como intendente y desde hace un tiempo tengo sanas aspiraciones de competir por la Gobernación. Representamos la voz del interior de una provincia que está prácticamente olvidada, que hace muchos años está gobernada desde el Banco Provincia en Capital Federal o desde Puerto Madero.

Junto a intendentes peronistas, radicales y del PRO queremos gobernar la provincia desde la provincia. La idea es presentarnos como una alternativa, porque vemos cómo los recursos se destinan en su gran mayoría al conurbano que, año tras año tiene más drogas, desocupación y pobreza. Si esos recursos se destinaran a la provincia interior podríamos tener rutas, caminos rurales en buenas condiciones, trenes, puertos y conectividad.

En este contexto, proponemos dividirla en regiones y que el conurbano sea un distrito federal del que se haga cargo la Nación, porque es un costo importante para la provincia. Mi voz pretende representar al trabajo y a la producción que hoy no se sienten escuchados.

-En este sentido, ¿nota que hay un abandono en el interior provincial?

Nadie lo puede negar, nunca hay ministros, ellos atienden el conurbano. Es verdad la sensación de olvido que hay por la provincia productiva desde donde sale la gran mayoría de recursos.

-¿Se hace difícil la comunicación con el Gobierno bonaerense?

No, yo tengo muy buena relación con el gobernador, pero no entienden lo que es la producción del campo, no conocen el territorio. No hay ministros que tengan conocimiento de la realidad interior, salvo Julián Domínguez que llegó después de las elecciones.

Yo estoy en una región donde la ganadería es un punto muy importante. Estamos preparados para aumentar la producción en dos o tres veces, pero se necesitan reglas claras y programas de apoyo. Lo mismo pasa con la cosecha de granos. La única manera de que al país le vaya mejor es trabajando y aumentando la productividad.

-Por último, ¿cómo analiza la realidad de Juntos rumbo a las elecciones del 14 de noviembre?

Siempre nos mantuvimos unidos y esto va a permitir, si Dios quiere, un gran triunfo en la provincia y en el país por lo que es Juntos, pero también por el desgaste de los gobiernos nacional y provincial que no tienen ningún plan. Los que nos damos cuenta sabemos que vamos a Venezuela o Cuba, donde cada vez hay más emisión e inflación y el dólar sube todos los días