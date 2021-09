Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Esteban Reino.

Intendente Esteban Reino

Imagino que está satisfecho con el amplio triunfo de su lista en las pasadas elecciones.

Sí, la verdad que estoy muy contento del resultado y del respaldo de la gente a la gestión.

¿Esperaban este resultado o se vieron sorprendidos?

Un poco sorprendidos porque no teníamos dimensionado el efecto de la pandemia, en estos casi dos años pasaron cosas muy extrañas que por ahí están fuera del radar del ámbito político, y bueno, no sabíamos cómo iba a reaccionar la gente, así que nos sorprendió que semejante cantidad de vecinos nos elijan.

¿Piensan que para noviembre este resultado se va a ver ampliado?

Yo creo que va a ser un resultado similar. No hay mucho margen de maniobra para que cambien las cosas. Tendría que pasar algo muy grave como para que cambie el resultado.

Me parece que va a ser sostenido el resultado, va a ser similar.

¿Qué opinión le merece la elección que realizó Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires?

Extraordinario. Facundo llegó casi al 40 por ciento, hizo una elección tremenda. Al 40 por ciento del espacio y al 17 por ciento casi del total de la Provincia.

Lo cual, con un mes y medio de campaña, con alguien que no venía de la política, es un resultado extraordinario.

Máxime si tenemos en cuenta que tuvo en frente a una fuerza que es aliada nuestra, que tiene espacio territorial, que tiene muchas campañas encima y que está gobernando la ciudad de Buenos Aires.

¿Qué consideración le merecen los últimos cambios que hubo en el Gabinete de Axel Kicillof con la llegada de intendentes o ex intendentes de la talla de Martín Insaurralde y Leonardo Nardini?

A priori me parece que es bueno poner intendentes que tienen todos los días la gestión y tienen encima siempre por resolver los problemas de los vecinos. Eso creo que le va a dar agilidad a la gestión, esperemos que sea en ese sentido.

¿Le faltaba mayor territorialidad al Gobierno de Axel Kicillof por eso esta decisión de incluir a ex jefes comunales?

Evidentemente es lo que se trata de buscar en este momento. Tener más gente que haya tenido gestión ejecutiva, que sea un poco más ágil, que la llegada a los vecinos sea más rápida.

En los últimos días hubo polémica por una frase de Daniel Gollán en relación a “poner platita” en el bolsillo a la gente. ¿Usted cree que las últimas medidas del Gobierno tienen que ver con esto, pensando ya en las elecciones del mes de noviembre?

Creo que se va a intentar poner dinero en el bolsillo de la gente, lo que me parece que no va a cambiar en nada el resultado.

La gente hace una evaluación no porque le das un día, sino que hace una evaluación de dos años de gestión.

Y la gente también sabe que esa emisión monetaria que se va a hacer en diciembre mismo va a tener consecuencias muy graves.

¿Le llamó la atención también este conflicto interno que hubo en el peronismo tras los resultados de las PASO, más que nada a nivel nacional?

La verdad que no, no está bien eso, lo que pasa que se debilita mucho la figura del Presidente en un sistema como el nuestro totalmente presidencialista. Las cosas hoy están dadas así.

Hay alguien que tiene el poder real y hay alguien que detenta el poder relativo, ¿no?

¿Se refiere a la figura de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner?

Creo que por ahí pasa el poder real del espacio del Frente de Todos. Lo otro es un poder relativo, con muy poco margen de maniobra, con casi nula participación en la Cámara de Diputados y Senadores, es muy difícil así.

¿Qué evaluación hacen de estos dos casi dos meses que quedan de cara a las elecciones generales para el espacio que ustedes integra? ¿Cuáles son los pasos a seguir y cuáles son los temas a reforzar en el contacto diario con los vecinos?

Me parece que nuestro espacio tiene que seguir haciendo lo que hizo durante la campaña, con respuestas, mostrando que hay dos países distintos, que el rumbo que se eligió no es el más adecuado, que no tiene nada que ver con lo que está haciendo el mundo.

Más en un contexto globalizado y de pandemia, y creo que por ahí tenemos que seguir. Mostrar alternativas, que se pueden hacer otras cosas. Bajar un poco la intensidad de la crítica me parece también. Soy partidario de que hay que cerrar la grieta, no estirarla.

Y nosotros, desde la gestión local, seguir en contacto con el vecino y terminando la gran cantidad de obras públicas que tenemos en marcha.