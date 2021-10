Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Rosendo Alsina.

Rosendo Alsina

¿Cómo analiza la gestión del intendente Martín Yeza?

Bueno, como toda gestión tiene sus puntos positivos y sus puntos negativos. En ese sentido, lo que más nos preocupa a nosotros es la parte contable. Te encontrás con problemas como que no se pueden llegar a pagar los sueldos en algunos meses.

Nosotros creemos que no podés gastar más de la que no tenés. La idea es que haya competencia pero que los números tienen que ser viables.

¿Eso es lo que está pasando en Pinamar en este momento?

Hubo conflicto con que no puede pagar los sueldos. Después hay sobreprecios como toda entidad pública. El sistema burocrático es muy lento.

En un momento como este de mucha inflación ningún proveedor te va a vender hoy a un precio algo que va a cobrar en ocho meses. Eso es lo principal que hay que modificar para poder mejorar los números.

Si me preguntás cuánto vale esto hoy, yo te digo 10 pesos. Pero si me confirmás si me lo vas a comprar en seis meses y recién me lo vas a pagar tres meses después, yo por las dudas te digo 18 o 20. Si no, no te vendo. Es coherente.

Nadie pone un negocio para perder plata. Entonces, bueno, la parte burocrática del Estado realmente hace que se pague todo más caro.

Cuando recorren con Avanza Libertad los barrios de la ciudad, recorren las calles y están en contacto con los vecinos, ¿cuáles son las principales preocupaciones de la ciudadanía?

Hoy por hoy creo que las principales preocupaciones que hay son el sistema de salud y la seguridad. Pinamar fue históricamente un pueblo muy tranquilo y es algo que se viene alterando.

El sistema de salud es el principal reclamo de todos en la calle.

Pero el sistema de salud creo que es el principal reclamo de todos en la calle. Hay muchas quejas con respecto al hospital público.

¿La pandemia dejó al descubierto estas falencias en el área sanitaria?

La pandemia no tanto porque gracias a Dios en Pinamar no hubo desborde de casos, estuvo dentro de todo bastante controlada, pero las quejas son más que nada de servicios comunes.

Vas a una guardia y por ahí no hay un médico. O vas y demoran mucho la atención. O el servicio que te prestan es malo. Tenés que ir tres veces más. La queja es contra el servicio en general, no puntualmente con la pandemia.

Dese Avanza Libertad ustedes lo que proponen es un acceso a la información con transparencia. ¿Esto es lo que está faltando en la ciudad, en la municipalidad, que el acceso sea total y transparente?

La mayoría de la gente no conoce los términos contables. Se tendría que crear un informe por ahí más simplificado, un resumen, que para la persona media sea entendible. Porque al hacer un resumen, que es un balance, que lo pueda entender 1 de cada 100 no se está comunicando mucho. Para mí se tendría que modificar el sistema de comunicación contable.

¿Qué mensaje le deja a la ciudadanía de cara a las elecciones del mes de noviembre?

Que somos un partido político nuevo. Nuestro pensamiento claramente es liberal. Pensamos que no se puede gastar lo que no tenés y que el gasto tiene que ser en base a las necesidades de la sociedad.

Hay que sentarse a hacer un proyecto a largo plazo y sostenerlo en el tiempo.

Tiene que haber un plan claro y a largo plazo, no que cada vez que cambie el gobernante cambien los planes, cambien las necesidades y estás cuatro años para un lado, cuatro años para otro. Acá hay que sentarse a hacer un proyecto a largo plazo y sostenerlo en el tiempo.

Para eso obviamente hace falta ponerse de acuerdo entre todas las partes. Tampoco hay que ser hipócrita, en nuestro caso que hay posibilidad de que entre un concejal, de creer que una persona sola puede cambiar el mundo. Pero sí se puede inclinar la balanza y darle cierta coherencia a la votación.

Yo no comparto, por ejemplo, que hoy por hoy de golpe no se puedan pagar los sueldos y siguen teniendo búsquedas laborales. Si no podés sostener lo que tenés hoy, no podés seguir gastando.

