-Desde Juntos denuncian que hay escuelas con severos problemas edilicios y aulas que se han anunciado durante la Intendencia de Juan Pablo de Jesús que están abandonadas.

Los municipios de la provincia reciben un Fondo de Financiamiento Educativo, que es un porcentaje de la Coparticipación, para educación, cultura y arte. Ese Fondo debería destinarse a la calidad educativa de niños, niñas y adolescentes del Partido de La Costa que van a escuelas públicas y merecen tener un edificio y una infraestructura segura.

Vemos que en materia de infraestructura Juan Pablo de Jesús, el ex intendente, ha dejado aulas sin construir o a medio construir, pero la mayor preocupación es que el actual intendente Cristian Cardozo dejó abandonada a la educación, en el sentido de que no se continuaron las obras que se habían prometido: aulas devastadas, escombros y materiales tirados, por ejemplo, en una escuela tan importante como la Técnica 2 de Mar de Ajó.

También hay problemas de sanitarios y filtraciones en los techos. Durante la gestión de María Eugenia Vidal hemos invertido millones de pesos en materia de electricidad y obras de gas. El municipio recibe desde hace muchos años dinero del Fondo Educativo, pero no se ve reflejado en obras.

-¿Qué respuesta reciben ante esta denuncia de la Secretaría de Educación Municipal?

Silencio o agravios, no recibimos otra respuesta. Están en modo campaña, regalando entradas de cine para que chicos y chicas asistan gratis el fin de semana, pero antes de la película te ponen una propaganda de la gestión del intendente de cinco minutos.

Yo siempre hago la misma comparación: tengo a mi hija que va a cumplir 12 años, cuando tenía tres o cuatro años la llevaba al jardín, salía de mi casa, caminaba por la calle de arena, tenía el foco de luz que se apagaba y se prendía, y no contaba con gas ni cloacas.

Hoy mi hija está por pasar a Secundaria y yo sigo teniendo la misma calle de arena, el mismo foco que se apaga y se prende, y sigo sin cloacas ni gas. Mi hija evolucionó y mi pueblo, Mar del Tuyú, no creció, sigue estancado como el resto de las localidades. La prioridad para el oficialismo costero es otra.

-¿Y qué pasa con la deuda que tiene el Consejo Escolar con los proveedores de infraestructura?

Luego de la renuncia de la ex consejera escolar de Cardozo, hoy actual secretaria de Educación, hubo una serie de atrasos administrativos, sumado a que la provincia no envía los fondos para poder terminar de abonar a los proveedores que están preocupados y no cobran por obras que se terminaron y otras que están avanzando