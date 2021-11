Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM conAlfredo Farías.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Alfredo Farías

Usted asumió la jefatura comunal recientemente, en reemplazo de Héctor Olivera. ¿Cuáles son los desafíos de su gestión?

El desafío es continuar con todas las obras que ya habían quedado gestionadas y continuar gestionando más. Viviendas, asfalto, redes de agua potable, cloacas, gas.

El desafío es tratar de que todos los servicios estén en Tordillo, ya sea en General Conesa como en Villa Roch, que tengan los servicios y cuenten con asfalto y todo lo demás al 100 x 100. Es la meta.

Click to enlarge A fallback.

¿Cómo califica el gobierno de Héctor Olivera?

Del 1 al 10, un 11.

¿Qué es lo que destaca sobre su gestión?

La garra que le ha puesto, la cantidad de obras que logró. Alguien que gobierna 20 años en un distrito es porque ha hecho las cosas excelentemente bien. No creo que si las hubiese hecho mal hubiese podido gobernar 20 años. Por eso digo, la calificación del 1 al 10, un 11.

¿Qué es lo que le piden los vecinos? ¿Cuáles son las principales preocupaciones?

En este último tiempo la complicación más grande que hemos tenido ha sido la pandemia. Necesidades en general, en Tordillo te puedo asegurar que el empleo está casi al 100 x 100. Debe ser una de las pocas localidades en la cual hay muy poca demanda de empleo.

Con el gobierno de Cambiemos en la Provincia no pudimos ejecutar ningún plan de vivienda.

Después asfalto hemos hecho, veredas hemos hecho, viviendas sí es uno de los reclamos. Estuvimos desde el 2015 hasta el 2019 con el Gobierno de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires y no pudimos ejecutar ningún plan de vivienda. Eso nos ha hecho un cuello de botella como para cubrir la demanda.

Hoy por suerte tenemos en marcha un plan de 128 que va a venir a paliar la situación pero sabemos que van a hacer falta. Cuando durante cuatro años no hacés viviendas, después se complica.

Tenemos en marcha ya construyéndose 28, más 30 licitadas en Nación, aprobadas por el Concejo Deliberante que hubo un solo oferente, y 56 que están en vísperas de firmarse la licitación.

En este sentido, la relación con el Gobierno bonaerense de Axel Kicillof es buena…

Excelente. Hemos podido lograr destrabar todas las obras que hemos gestionado. Durante el 2015 y 2019 en nuestro distrito en particular no pudimos hacer una obra, nada. Te prometía Vidal que te iban a dar una escuela nueva, un jardín nuevo, 50 cuadras de asfalto, no nos dieron una obra.

Y como todos saben, con los recursos municipales los distritos chicos no podemos ejecutar obras, siempre se hace con recursos de la provincia de Buenos Aires o de la Nación, así que durante cuatro años no ejecutamos ninguna obra.

¿Cómo se desarrollaron las elecciones el pasado domingo en la ciudad? ¿Qué balance hace de los resultados del Frente de Todos a nivel local?

El acto eleccionario fue extraordinario. Fue un día de fiesta. Veías la gente contenta. Fue a votar mucha gente, casi el 87% de las personas empadronadas fueron a votar.

El acto eleccionario fue extraordinario. Casi el 87% de las personas empadronadas fueron a votar.

Nosotros dimos vuelta un resultado importante, porque en las PASO habían arrojado una diferencia importante las dos líneas que iban por Juntos, nos habían sacado un porcentaje importante que pudimos revertir.

Solamente dos listas habían quedado. Ganamos con el 51,9. Pudimos revertir un porcentaje importante y estamos muy contentos.

¿Cree que estos resultados que se pudieron revertir se deben al mayor contacto que tuvieron con los vecinos?

Yo creo que la gente se dio cuenta que estaba votando a su propio verdugo. A veces la interna juega ese papel. Como no tenemos internas nosotros y en Juntos había interna, quedamos un poco afuera de lo que era la contienda electoral en ese momento.

Ahora como había quedado Juntos y nosotros, el Frente de Todos, empezamos a militar de la misma manera. En ningún momento bajamos la intensidad, ni en las PASO ni en las generales, simplemente que la gente tomó conciencia de que estaba volviendo a votar a quienes durante cuatro años en Tordillo no habían hecho nada.

Vidal fue dos veces a Tordillo, prometió dos veces y las obras nunca aparecieron.

Y sabían de las promesas porque la ex gobernadora fue dos veces, prometió dos veces y nunca aparecieron las obras.

Hasta tenemos los documentos firmados de las actas acuerdo cuando firmamos por un colegio secundario nuevo, antes de la elección del 2017, cuando estaban en campaña. ¿Saben qué colegio está? El mismo que estaba que lo arreglamos nosotros con el fondo educativo.

Por último y en este contexto, ¿qué mensaje les deja a los vecinos de Tordillo?

Agradecerles en primer lugar por volver a depositar la confianza en este espacio político, en este grupo de dirigentes, militantes y gente que sabe que trabaja por ellos.

No los vamos a desamparar en ningún momento, cuando el zapato aprieta saben que nosotros estamos para darles soluciones. Por eso, solamente palabras de agradecimiento para con el pueblo de Tordillo.

-