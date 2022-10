Entrevista GLP. Camilo Etchevarren: "No tengo dudas que Mauricio Macri va a ser candidato a presidente, aunque él diga que no" El jefe comunal de Dolores, Camilo Etchevarren, dialogó con GRUPOLAPROVINCIA.COM sobre las elecciones del próximo año. Destacó la figura del ex mandatario nacional y aseguró que "lo mejor" que le puede pasar a Juntos es "tener muchos candidatos y que la gente elija". También reafirmó sus aspiraciones de postularse para la Gobernación bonaerense.