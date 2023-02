Pablo Petrecca vuelve a estar en el centro de la polémica. El intendente de Junín sumó una nueva denuncia por la presunta propiedad de inmuebles y vehículos.

En 2019 el jefe comunal del PRO ya había sido denunciado por Martín Agosti, secretario general de la UCR, por lavado de dinero, corrupción y defraudación. A finales de 2022 el referente del radicalismo local volvió a denunciar a Petrecca por una serie de bienes de dudosa procedencia.

GRUPOLAPROVINCIA.COM habló con Agosti para conocer más detalles de la causa. “Pablo Petrecca tiene blindaje judicial”, aseguró.

-¿Qué lo motivó a presentar esta segunda denuncia contra el intendente Pablo Petrecca?

Desde el momento que llegó a la Intendencia, en diciembre de 2015, me llamaron la atención los movimientos que comenzaron a producirse en el municipio y dentro de la iglesia donde el padre y el hermano eran los pastores. Camiones de la comuna llevando y trayendo mobiliario, materiales de construcción, etc. Eso motivó la primera denuncia.

La segunda surge porque un funcionario de Petrecca, que era director de los talleres municipales, tenía junto a su mujer una inmobiliaria con un gran movimiento de venta y alquileres de inmuebles, con una vinculación muy grande con uno de los hermanos del intendente y su esposa.

Después tomé conocimiento que estas dos parejas habían creado las sociedades “Junín Proyect” y “Junín Renovar”. Cuando empecé a profundizar en la investigación descubrí que las sociedades se crearon en enero del 2016, un mes después de la asunción del intendente, y al cabo de dos años, en enero de 2018, ya tenían 28 propiedades a su nombre.

Hago la primera denuncia en la Fiscalía del doctor Esteban Pedernera, quien libró un solo oficio al municipio solicitando qué grado de vinculación tenían con estas dos sociedades, cuando yo nunca mencioné que tuvieran vinculación en forma directa con él. Obviamente desde la Municipalidad lo negaron y archivaron la causa.

Después estos matrimonios empezaron a desprenderse de los bienes y eso me motivó a presentar un escrito en el juzgado federal por lavado de activos. A las semanas me llaman para ratificar la denuncia. Y ahí tuve otra sorpresa porque me hicieron una especie de indagatoria de 50 preguntas con el fiscal presente. Un avasallamiento hacia mi persona. Les preocupaba saber de dónde sacaba yo la información.

A los meses me entero por terceras personas que la denuncia había sido desestimada. De más está decir que presenté los informes de dominio de todas las propiedades.

Martín Agosti.

-De acuerdo a esta situación que relata, ¿considera que el intendente tiene blindaje judicial?

Claro, Junín es Comodoro Py potenciado. Acá nos conocemos todos, sabemos quién es quién y no hay ninguna causa que vaya en contra del intendente. Los medios locales no se hacen eco de la gravedad institucional. Es bochornoso y vergonzoso.

Los fiscales de Junín están todos adoctrinados y con miedo de recibir alguna denuncia que vaya en contra del poder político, no solo de Petrecca sino de sus funcionarios.

-¿Recibió algún tipo de apriete tras las denuncias?

Sufrí persecución dentro del municipio. Yo soy director de un área relacionada con la salud mental y me pusieron en disponibilidad. Y han hecho lo mismo con otros compañeros. Acá tenés que ser sirviles a ellos para no tener problemas, pero algunos somos más rebeldes