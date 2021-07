La Municipalidad de Chacabuco informó que se trabaja diariamente en el predio y en el pasaje de un basural hacia un vertedero controlado. Ya se está en la segunda etapa. Asimismo, hay control de seguridad las 24 horas, para evitar la quema de residuos. Las personas deberán presentarse con DNI para poder ingresar.

En el lugar estuvo el intendente municipal, Víctor Aiola, acompañado por el secretario de Producción, Julián Ramundo, el director de Medio Ambiente, Marcos Pinto, el secretario de Obras y Servicios, Fabio Di Palma, y el subsecretario de Servicios Públicos, Julián Galante.

Al respecto, Aiola expresó: “Esto permite que la basura no se encuentre al aire libre, que no vuele, que no se pueda prender fuego y otras situaciones indeseables. También ha sido una recomposición del predio en general”.

“Se viene trabajando desde principio de año y ahora con esta nueva forma de trabajo en forma de vertedero lo que permite es trabajar de forma organizada y planificada. Se ha puesto seguridad en el predio incluso con sereno. Estamos en un mejoramiento continuo”, completó.