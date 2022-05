Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Pablo Zurro, intendente de Pehuajó.

Pablo Zurro

-¿Cómo analiza, siendo uno de los referentes provinciales del Frente de Todos, las tensiones internas que crecen día a día en el Gobierno nacional?

Hay algunas cosas que habría que bajarles el tono, aunque está bueno dar una visión diferente del arreglo con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo.

Pero hay algo que no se puede discutir: quién es y quién representa a la mayoría del pueblo argentino. Y esa es Cristina Fernández de Kirchner.

-¿Es necesario un golpe de timón en el Gobierno?

Es necesario en algunas cuestiones, sobre todo en las relacionadas a la inflación. Creo que el Gobierno comete un error cuando se decide no consultarla (a Cristina Fernández). Lo digo con muchísimo respecto, una persona puede ser Presidente, pero líder hay una sola.

-Usted ha señalado en otras oportunidades que Néstor y Cristina fueron líderes, y Alberto solo presidente

Sí, no es algo menor ser Presidente, pero no es lo mismo ser un líder reconocido. No sé por qué se ponen nerviosos algunos, es la realidad, no hay que ponerse nerviosos ni enojarse.

-¿Considera que es necesario discutir la redistribución de la riqueza?

Sí, acá en Pehuajó se siembran 306 mil hectáreas de distintos cultivos, si cada 100 hectáreas tomarían un peón serían 3068 puestos de trabajo.

Esto se tiene que discutir a nivel nacional o habrá que sacar una ley. En esto que estoy proponiendo cambia la ecuación del trabajo en el campo.

-Por último, ¿cómo avanza la gestión municipal?

Bien, con la ayuda del gobierno provincial y nacional. Estamos muy mal con el agua, han llovido entre 650 y 800 milímetros en cuatro meses. Tenemos los caminos anegados y en el medio nos pasó un ciclón. Pero uno es militante nacional y popular y sabe que tiene que trabajar por y para su gente