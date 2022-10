Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Miguel Fernández

Miguel Fernández

-Continúan las repercusiones por las declaraciones del diputado nacional Facundo Manes que generaron algunas grietas en Juntos. Usted lo respaldó y cuestionó al PRO por su respuesta corporativa.

Sí, la verdad que nos sorprendió la respuesta sincronizada y simétrica de una parte de la dirigencia del PRO, porque entendemos que la calidad institucional y el rol de la política sobre la justicia son de importancia para discutir de acá al futuro.

Más allá de alguna palabra que puede haber sonado irritante, si se hubieran tomado un tiempo antes de responder habrían entendido que simplemente fue un comentario de un tema que deberíamos conversar dentro del espacio.

-¿Considera que fue desmedida, entonces, la reacción de los dirigentes del PRO?

Sin ninguna duda. Además, en algún caso hubo un ataque personal. Acá lo que tenemos que discutir son las ideas y los problemas, pero no descalificando al otro. En todo caso estamos discutiendo sobre el tema de las escuchas y cuánto incide la política sobre la justicia. Y creo que cuando alguien comete un hecho ilícito debe ir preso, sea o no de la política.

-¿En qué posición de encuentra la UCR dentro de Juntos pensando en el 2023?

Está muy bien. Claramente hay un liderazgo importante y tenemos referentes políticos que están dando debates a futuro. Cuando dicen “no hay que pelearse”, primero, quiero aclarar que no nos estamos peleando, estamos discutiendo qué representamos y qué le vamos a ofrecer a la comunidad.

Por supuesto, el radicalismo aspira a conducir el espacio. Si no lo hiciéramos, seríamos acompañantes de un proceso como el que ya fuimos y no queremos volver a serlo. Después que sea la gente la que nos ubique en el lugar que cree pertinente. Hoy tenemos varios candidatos a presidente, muchos candidatos a intendentes y vocación de ganar donde no tenemos gobierno.

Tenemos que ser claros, no puede haber demasiados matices para no cometer los errores que cometimos en el 2015 donde no tuvimos mucha participación en la ejecución de políticas.