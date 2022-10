Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con el intendente Guillermo Britos.

-Desde su gobierno continúan desarrollando las salidas de gabinete. En los últimos días, junto a funcionarios municipales, estuvo presente en el Polideportivo atendiendo los reclamos de los vecinos. ¿Con qué necesidades se han encontrado?

Este es un programa que iniciamos en 2019 y nunca se interrumpió, salvo los meses que estuvimos todos encerrados por la pandemia. Vamos todas las semanas a un espacio público de Chivilcoy junto a la jefa de Gabinete y se instala un gazebo de cada Secretaría.

La mayoría de los reclamos son por viviendas o estabilización de calles. Primero los vecinos hablan conmigo o con la jefa de Gabinete y luego los derivamos al área correspondiente para que se lleven una respuesta del lugar.

-Qué importante este contacto directo con los vecinos…

A mí me pasó en la campaña, antes de ganar la Municipalidad por primera vez, que iba a una vivienda y me decían “Hace tres años que quiero hablar con el intendente y no me atiende” o “Tal funcionario cuando voy a verlo se esconde”.

Entonces acá ningún vecino puede decir que el intendente o alguno de sus funcionarios no lo atendió. Todas las semanas, por orden de llegada, nos sentamos a escucharlos y hasta que se va el último nos quedamos.

-En este sentido, ¿cómo avanza el Plan de Obras y Mantenimiento que se está desarrollando a lo largo y ancho del distrito?

En este momento estamos pavimentando Moquehuá, la localidad más importante del distrito. Allí estamos realizando una obra de nueve cuadras de asfalto y cordón cuneta.

También tenemos obras de asfalto en Chivilcoy y obras de estabilización de caminos rurales. Hay cuatro caminos que van a escuelas rurales y en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia estamos estabilizando las calles para que, independientemente de las condiciones climáticas, los chicos y los docentes puedan llegar a los establecimientos.

Además, estamos trabajando con distintos proyectos de cloacas. En este momento se está finalizando el segundo colector cloacal, una obra muy esperada porque va a permitir que los barrios que no tienen cloaca se sumen al servicio.

Sabemos que estamos en una situación económica muy complicada y estamos viendo qué es lo que va a ocurrir con las obras que tenemos conveniadas con Nación y Provincia. De todas maneras, estamos avanzando con varios trabajos en simultáneo.