Your browser doesn’t support HTML5 audio

María Celia Gianini.

María Celia Gianini, intendenta de Carlos Tejedor, dialogó en exclusivo con GRUPOLAPROVINCIA.COM sobre las elecciones en el distrito. Si bien el peronismo fue la fuerza más votada, destacó que “hay que seguir recorriendo los barrios y hablarle a la gente con la verdad”.

-¿Qué análisis hace de la victoria de la lista local del peronismo?

A lo mejor, la gente no entendía demasiado lo que se votaba; estaba muy confundida porque, en este caso, no iba la foto de la intendenta en la boleta. Esto me lo manifestaron después los vecinos en la calle. Pero, bueno, ganamos las PASO y ahora estamos volviendo a recorrer los barrios. Yo creo que es el trabajo que nos toca hacer de acá a noviembre, teniendo en cuenta que son vecinos que siempre apoyaron al peronismo.

MIRÁ TAMBIÉN Reynoso dijo que en el gobierno debe primar el compromiso y no las peleas ni mezquindades

Habrá que seguir hablándole a la gente con la verdad, como lo hicimos siempre. Por ahí no se dimensionó la cantidad de obras que llegaron a Carlos Tejedor gracias a un gobierno provincial que siempre estuvo atento a todas las necesidades.

Como decimos con algunos compañeros, aquí salvamos el pellejo, pero no me pone contenta, tendríamos que haber tenido otro resultado. El voto de la gente hay que respetarlo y hay que tener la sensibilidad y la humildad de llegar a ellos y preguntarle el porqué de su decisión.

-¿La sorprendió la ebullición interna en el gabinete nacional?

MIRÁ TAMBIÉN Britos presentó el Programa Hora Libre

Ante un resultado de estas características hay movimientos, diálogos, hasta portazos y bronca. Es natural y no me parece que sea malo. Hay que sentarse en la mesa y mejorar lo que se pueda por la gente. Estamos transitando un año y medio de este gobierno que gestionó en pandemia y no alcanzó solo con la vacunación, por eso tenemos que analizar lo que pasó.

-¿Es sano para el peronismo que estas discusiones se den al exterior?

Siempre es mejor discutirlo de manera interna, pero no voy a poner en tela de juicio lo que hicieron Alberto Fernández y Cristina Kirchner. No es la primera vez que surgen estos inconvenientes, son cosas que no queremos tener, pero suceden, y hay que hacerse cargo.