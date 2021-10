Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Martín Agosti.

Recientemente denunció ante la Justicia al intendente Pablo Petrecca por lavado de dinero, corrupción y defraudación. ¿Qué fue lo que le motivó a acercarse a la Justicia y a hacer esta presentación a pesar de pertenecer a la misma coalición de Gobierno?

Más allá de pertenecer a la misma coalición de Gobierno, yo pertenezco al municipio, soy director administrativo, y hace muchísimos años que trabajo en el municipio.

Apenas llegó el intendente en el 2015, yo empecé a ver una serie de manejos nada habituales en cualquier conducción que hayamos tenido en las últimas décadas dentro del Palacio Municipal, como movimientos de camiones municipales y empleados llevando y trayendo materiales a la iglesia del propio Petrecca -ellos tienen una iglesia que está en Junín que está enclavada dentro de calle Italia y la avenida Libertad, son evangélicos- y la cuestión es que se empezó a construir sobre la propia iglesia un colegio y otras dependencias más.

Todo eso me llamó la atención, que los propios camiones del municipio, con gente del municipio estuvieran prestando servicios ahí. Demás está decir que compañeros míos me empezaron a manifestar y contarme algunos detalles de esa situación.

Así que eso fue el principio del cual empecé a investigar qué era lo que se estaba por venir.

Al poquito tiempo empecé a ver muy llamativamente las construcciones que aparecían de la noche a la mañana en Junín, y todo el mundo me hablaba de una persona que era Alberti, ligado al intendente y a su vez secretario de los talleres municipales. A su vez, su esposa con una importante inmobiliaria.

Fue pasando el tiempo y di con dos sociedades que ellos habían creado a tal fin y justo con fechas de 2016, apenas hacía unos días que habían asumido, que las integraban el hermano de Petrecca, Walter Petrecca, y su señora de apellido Carizano; y por otro lado, Alberti y la señora Monserrat, que es la que maneja la inmobiliaria.

Llegué a los informes de dominio y pude corroborar que todos esos inmuebles pertenecían a esta sociedad que había sido creada a tal fin y en esa fecha, donde ambos eran funcionarios: Alberti funcionario del municipio, y Walter Petrecca a cargo de la Udai, la delegación del Anses de Junín.

Los encuadra dentro de la figura de funcionarios públicos en el momento del crecimiento patrimonial

Los encuadra dentro de la figura de la cual ellos son ambos funcionarios públicos en el momento de ese crecimiento patrimonial, dado que ellos vienen de otras actividades y que los movimientos eran cero prácticamente, y de la noche a la mañana empezaron con vehículos nuevos, gastos de tarjetas exuberantes de 200, 300 mil pesos en aquellos años, mostrándose por todos lados con autos de alta gama y todo eso me hizo llegar a que ya estaba en condiciones de presentar una denuncia.

Hice una denuncia en una UFI de acá, a cargo del Dr. Pedernera, y esa denuncia no prosperó, porque primero y principal yo no me pude presentar como primer damnificado en la causa, porque no lo puedo ser, y por otro lado el fiscal siempre me negó dar vista de la causa y tampoco me permitió presentar las pruebas ni él ni el fiscal general.

Al pasar el tiempo me fui dando cuenta que ellos ya tenían garantizada la inmunidad por ese lado y que siguieron con otros negocios, y ahí entra Mingrino, que sería el obispo de una iglesia matriz que funciona en Buenos Aires de la que depende esta de acá.

Aterriza Mingrino en Junín, y se hace cargo de algunas licitaciones, de una obra pública acá, que era un edificio que estaba destinado a ser un centro cultural y terminado ese edificio se convirtió en un centro de monitoreo, donde hoy todos los juninenses estamos monitoreados, estamos seguidos y perseguidos, con una cantidad de cámaras que lo único que hacen es seguir los pasos que hacemos nosotros y no los que debieran seguir de la delincuencia.

Mingrino es adjudicatario de otra obra pública muy grande. Nosotros no teníamos transporte público y entonces ellos ganan la obra pública esa y construyeron más de 30 garitas. En aquel momento cada garita costó 280 mil pesos. Era una locura, una garita que tenía dos columnas y dos chapas.

Y Mingrino también de la noche a la mañana crea cinco sociedades. O sea que cualquier ciudadano común me parece a mí que no tiene por qué andar creando sociedades para el solo fin de agarrar obras de esta naturaleza.

¿Cuál fue la repercusión en la sociedad tras conocerse públicamente esta denuncia y cómo lo tomó el intendente? ¿Ha realizado alguna manifestación pública al respecto?

Primero te tengo que agradecer que vos en este momento me estés haciendo esta nota, porque él tiene un blindaje mediático que no nos olvidemos que la pauta publicitaria en Junín debe ser más o menos alrededor de 200 millones de pesos anuales para repartir en los cuatro o cinco medios tanto gráficos, televisivos y radiales más importantes de Junín.

Entonces, contra eso es casi imposible. Es como si fuera una lucha de David y Golliat, más o menos así, poder llegar a la gente y que sepa todo lo que en realidad nos está pasando.

El intendente obviamente quiere desestimar a quién está denunciando, quiere denostarme, tratándome de personaje

Con respecto a lo del tema del intendente obviamente que él quiere desestimar a quién está denunciando, quiere denostarme, tratándome de personaje, donde yo soy un simple empleado municipal, un simple ciudadano, con la diferencia que yo tengo carga pública, estoy obligado a denunciar, y por otro lado me formé dentro del Partido Radical, de la ética y la moral, así que también me pesa esa obligación de moral para defenderlo.

Entiendo que el intendente en vez de molestarse debería ponerse a disposición de la Justicia, abrirle las puertas como corresponde del Palacio Municipal y transparentar todas las cuentas.

Desde que llegó el intendente acá a Junín en el año 2015, nosotros teníamos el programa del Rafam, que todos los concejales y los que éramos funcionarios podíamos dar visa de todo el movimiento, de todas las cuentas del municipio, así que él lo primero que hizo fue bloquear las claves a todos, tanto los concejales que son los genuinos contralor de cualquier Ejecutivo.

Ningún concejal hoy de la oposición puede dar vistas del movimiento de las cuentas, eso habla de la nada transparente gestión que tiene el intendente Petrecca.

Obviamente que se siente muy molesto y más aún si la Justicia federal va a investigar estos hechos. Y la figura que yo pongo en la denuncia que es lavado de activos es porque ellos, a través del tiempo, cuando ya creyeron ser impunes ante la negociación de esta causa, entiendo que terminaron haciendo otro tipo de negociados y ahí es donde el entramado es cada vez mayor, lo político, lo gremial, porque todos tapan estas circunstancias.

Es muy grave para nosotros, los juninenses, que nos pase esto y que los medios locales no se hagan eco.

Hoy el mismo partido saca un comunicado, el comunicado lo saca el presidente Itoiz y la vicepresidenta que se autoproclamaron candidatos para ir en la misma lista que Petrecca, sin ningún tipo de plenario ni acuerdo partidario de todos los que componemos el partido, ellos se arroban la representación y los miembros somos treinta.

Sacan un comunicado que todas las otras líneas le van a contestar ante semejante arbitrariedad. Desde que asumió el presidente Juan Pablo Itoiz cerró el Comité y nunca más llamó a ningún tipo de reunión para seguir haciendo acuerdos espurios con Petrecca. Es muy grave la situación que estamos hoy padeciendo.

