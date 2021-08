Grupo La Provincia entrevistó de manera exclusiva al intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos. En la charla, detalló cuáles son sus expectativas de cara a las PASO que se llevarán a cabo el próximo 12 de septiembre.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Guillermo Britos

-¿Qué expectativas tiene de cara a las PASO del mes de septiembre?

Tenemos las mejores expectativas en nuestro espacio que es Primero Chivilcoy, es plural, contiene dirigentes de todos los espacios. La gente creo que valora nuestra gestión, la viene avalando hace 5 años y medio. Vamos a ver qué dice el votante en esta gran encuesta que van a ser las PASO porque no vamos a tener competencia interna.

MIRÁ TAMBIÉN El intendente Eduardo Campana recorrió obras en Cañada Seca

-¿Qué representa la lista de Primero Chivilcoy?

Representa nuestro gobierno que desde el 2015 gestiona en Chivilcoy, donde hay dirigentes peronistas como nuestro secretario de Gobierno, nuestro secretario de Cultura, y varios dirigentes más que vienen del peronismo histórico. También tenemos radicales como nuestro secretario de Hacienda, nuestro presidente de Consejo Escolar y nuestro secretario de Seguridad.

MIRÁ TAMBIÉN El intendente Lago recorrió las obras en el Parque Industrial

También tenemos dirigentes independientes, vecinalistas, como nuestra secretaria de Derechos Humanos y Género durante dos mandatos. También mucha gente que no viene de la política pero que se ha sumado a nuestro espacio para militar y ser funcionarios, y para siempre gestionar pensando en el vecino. Nuestro espacio es reconocido en Chivilcoy porque siempre ha respetado las prioridades de los vecinos, no solamente de Chivilcoy sino de las 10 localidades rurales.

-Los últimos días la Juventud Peronista manifestó su apoyo al espacio, ¿qué le generó esto?

Nosotros tenemos varios dirigentes peronistas. La Juventud Peronista ha sacado un comunicado indicando que no está de acuerdo con la lista local del Frente de Todos ni tampoco con la lista de Florencio Randazzo con la cual en algún momento tuvieron vinculación, y ha decidido apoyar nuestra lista lo cual agradecemos.

Estamos abiertos a todos los chivilcoyanos de buena voluntad que quieran sumarse y nos parece muy bien que el grupo de jóvenes que integra la JP hoy esté dispuesto a trabajar para nuestro espacio local. Me parece que es valioso, así como lo hace nuestro grupo de jóvenes de Primero Chivilcoy que me viene acompañando desde el 2011 y que ha crecido mucho, trabaja, milita, etc