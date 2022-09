Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Daniel Stadnik, intendente de Carlos Casares

Daniel Stadnik.

-Intendente, usted acompaña en forma permanente a Carlos Bianco, jefe de Asesores del Gobierno bonaerense, en las recorridas que realiza por la Cuarta Sección en el marco de la agenda de trabajo que activó el Ejecutivo con firma de convenios y entrega de escrituras. ¿Cómo nace esta decisión?

Cuando vienen Axel Kicillof y “Carli” Bianco a la Cuarta Sección qué menos que acompañarlos. La sección tiene mucha distancia, pero nada se compara con los kilómetros que ellos hicieron en ese Clio emblemático para recuperar la Provincia.

Un día vinieron solos a Casares, comieron un sánguche en la ruta y así hicieron la campaña política. La agenda de los intendentes es muy compleja, pero cuando ellos vienen dejamos todo y los acompañamos porque hicieron un gran esfuerzo para recuperar la provincia.

-¿Y cómo es la recepción de los vecinos de la Cuarta?

Es muy buena. Axel causa mucho afecto en la gente. Cuando vino a Casares y recorrió los barrios lo fue a ver gente que yo conozco y no es del palo, no es de nuestra fuerza o es independiente, pero se desesperaba por sacarse una foto con él. Causa una atracción que no vi en otros gobernadores. Y “Carli” es un economista que lo ayuda en todo.

-¿Qué destaca de la agenda de trabajo que lleva adelante el gobierno en el interior bonaerense?

Es impresionante el tema de la regularización dominial. Hay barrios en la provincia que están hace 60 o 70 años sin escriturar. Ahora la Escribanía General de Gobierno se puso a trabajar para regularizar eso.

Es infernal la cantidad de escrituras que se están entregando, es un récord. Pero eso no es todo. A los vecinos también se les constituye el Bien de Familia para que sus propiedades no sean embargables y se les entrega el Libre Deuda Inmobiliario. Y eso para ellos es una alegría enorme.