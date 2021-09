Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Eduardo Campana.

Eduardo Campana, intendente de Villegas

¿Cómo analiza estos cambios en el Gabinete que se dieron a nivel provincial?

Yo creo que fue todo dentro del contexto de las elecciones tanto nacional como a nivel provincial. Entonces, un cambio de figura genera otra fuerza. Por lo menos cuando uno está en esta situación, nosotros estamos en una situación similar de Nación y Provincia.

Porque la verdad el hecho de haber perdido estas elecciones primarias ante la oposición y ante un grupo de jóvenes que eran votos que eran nuestros y se fueron con la línea de Espert y otra línea con Vecinalistas, uno se tiene que replantear y tiene que hacer una autocrítica de que algo no hemos hecho bien, ¿no?

Pensamos que el electorado no se equivoca, y el ciudadano pretende otra cosa, así que bueno. No hemos estado al lado del vecino o no hemos comunicado lo que hemos hecho en la gestión, que hemos hecho mucho a pesar de estar en una pandemia y en una situación complicada por el Covid-19, pero uno ha continuado trabajando.

Y seguramente no hemos trabajado tampoco bien desde de la campaña. Esos cambios me parece que es por lo menos mostrar otra cosa.

Vemos las mismas personas que veíamos hace muchos años atrás. No sé si el electorado va a estar de acuerdo con que estén las mismas personas.

Ahora, a nivel nacional vemos las mismas personas que veíamos hace muchos años atrás. Entonces, no sé si ahí el electorado va a estar de acuerdo con que estén las mismas personas. En general, se necesitan cambios, con caras nuevas, con otro ánimo, con otro ímpetu.

Hoy, el vecino, el electorado, el ciudadano, ha estado muy preocupado por la pandemia, está muy golpeado por la situación económica, con la enorme inflación que hay, no vemos que haya inversiones en el país. Todo eso es un contexto que ha tenido muy mal a toda la ciudadanía, a todo el pueblo.

Y tenemos que hacer una autocrítica nosotros y en nuestro distrito también porque nos ha sucedido una situación muy parecida.

Hay que trabajar y mucho. Hay que renovarse, y si hay que renovar personas en el Gabinete a lo mejor es necesario. Insaurralde es un intendente que ha trabajado mucho con su comuna, es un buen reflejo.

¿Qué importancia considera usted que tienen los jefes comunales ahora en este relanzamiento de Gabinete de Axel Kicillof?

Creo que eso le va a dar una trascendencia justamente a los jefes comunales; el que ha sido intendente está muy cerca del vecino, y generalmente los intendentes con otros intendentes tenemos otro tipo de comunicación.

Saben de lo que estamos hablando. Porque uno es la cara visible de toda la ciudadanía y fundamentalmente de las diferentes áreas del municipio.

A nivel local, le consulto por la derrota que usted mencionaba. ¿Qué queda por hacer de acá a noviembre y cómo se revierte esta situación?

Queda mucho por trabajar. Las reuniones en el espacio político, en los lugares que estamos, y en el caso personal las reuniones con todo el equipo de trabajo del municipio con las diferentes áreas, para salir a trabajar, estar al lado del vecino y demostrar todo lo que hemos hecho.

A manera de ejemplo. Se han hecho dos accesos a dos localidades que son importantes, que están sobre la ruta 33. La ruta 33 está muy rota, y siempre hay algún accidente. Nosotros hemos hecho desde la gestión dos accesos y no los hemos inaugurado, no los hemos caminado y tampoco los hemos comunicado. Y eso lo conoce solamente la gente del pueblo que lo transita y nada más.

La pandemia caló hondo en la ciudad.

Absolutamente. Eso tiene mucho que ver. Nosotros inauguramos acá por ejemplo una sede de la universidad, UNNOBA, que es algo histórico para todo lo que es la comuna de General Villegas y para todo el partido, y sin embargo tampoco se ha visualizado y no fue el reflejo ese en las urnas.

Hay más de 70 obras que estamos haciendo en este momento en General Villegas.

Un parque, una pista de canotaje, y ahora va a haber la clasificación del campeonato argentino de canotaje, va a estar aquí en General Villegas, el día 22, y el 23 y 24 hay dos competencias a nivel provincial. Es uno de los pocos lugares que tiene una pista de canotaje en la que se puede competir, de 500 metros, y eso lo hizo la gestión.

Construimos un polideportivo y estamos construyendo una pista de atletismo. El polideportivo es uno de los más grandes de la región. Todo eso no lo hemos demostrado como se debe. Hay más de 70 obras que estamos haciendo en este momento en General Villegas