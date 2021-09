Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Fernando Pérez.

Fernando Pérez, diputado provincial

¿Cómo analiza la decisión de Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, de otorgarles este plus salarial a los empleados municipales en medio de las elecciones? ¿Es una medida electoralista?

Sí, en principio tengo que decirte que me pone contento que el salario del trabajador municipal sea mejorado y que se acerque lo más posible a un salario digno, que hoy incluso el salario primario municipal está por debajo del salario mínimo, vital y móvil.

O sea que me parece un acto de bondad, de felicidad que el trabajador municipal tenga un mejor salario, un salario más acorde a la dignidad humana.

Ahora, sin ninguna duda y está claro que la intendenta lo hace solamente buscando algún beneficio electoral, no lo hace pensando justamente en la recomposición salarial, la actualización salarial, que el salario no pierda capacidad frente a la inflación.

Lo hace solamente porque está desesperada buscando alguna mejora electoral, pero es una de las tantas acciones que muestra que su equipo no tiene ninguna respuesta.

Y que, básicamente, esta como las acciones de ofrecer contratos en la municipalidad, en todo el distrito, a lo largo y a lo ancho, de salir a ofrecer a planes sociales, del Potenciar Trabajo, que es un plan que ha surgido en los últimos tiempos, son todos efectos que lo único que hacen es buscar de forma o de manera clientelar dar vuelta el mensaje que el vecino le dio el domingo pasado.

¿Nota que la intendenta está sorprendida por estos resultados? ¿Quizás esperaba otro mensaje del pueblo en las urnas?

Mirá, yo creo que la intendenta no sé si está sorprendida o no. Y se sorprendió fue porque no camina, porque no habla con la gente, porque gobierna la ciudad en un frasco, porque gobierna la ciudad solamente mirando sus redes sociales y opinando de temas nacionales.

Y en el medio, la calidad de vida del vecino de Quilmes se deteriora, la calidad de la gestión municipal es muy mala, y verdaderamente eso fue lo que votó la gente el domingo.

A quienes conocemos Quilmes, la caminamos, charlamos con el comerciante, con el PyMe, con el militante de las ONG, con el vecino común, no nos sorprendió para nada.

Y no solo no nos sorprendió sino que además estamos convencidos de que el 14 de noviembre la victoria va a ser aún más contundente.

¿Cuáles son los principales problemas, los principales reclamos de los vecinos de Quilmes?

Materia de seguridad, sin ninguna duda, está a la cabeza de cualquier planteo. El vecino de Quilmes vive con miedo. Tenemos una ausencia absoluta de políticas públicas que estén orientadas a cuidar, a prevenir y a darle algún nivel de seguridad al vecino de Quilmes.

Un Gobierno municipal que piensa que sacándose fotos con algún patrullero, con alguna moto o diciendo que ponen alguna cámara de seguridad nueva se mejora la seguridad de los vecinos de la ciudad y verdaderamente los indicadores y los índices dicen todo lo contrario.

Lo que ha sucedido los últimos 18 meses en Quilmes, respecto a la inseguridad, no había pasado nunca en la historia.

Lo que ha sucedido los últimos 18 meses en Quilmes no había pasado nunca en la historia. El saqueo a comercios en los centros comerciales, las entraderas, que cuando la noche uno tenga miedo hasta de salir de su casa, bueno es el fiel reflejo de la mayor preocupación ciudadana sin ninguna duda.

Seguido a esto, Quilmes ha tenido una merma en términos comerciales y caída del empleo en los últimos tiempos, producto por un lado por la pandemia, pero por otro lado porque incluso en el medio de la pandemia hubo una persecución y una asfixia al comercio y a la industria que verdaderamente hizo que muchos no puedan sostener esta presión impositiva, esta persecución por parte del Estado, de no dejarlos trabajar.

Quilmes fue uno de los distritos que más tardó en dar una apertura económica.

Y después hay temas endémicos de la ciudad, que tienen muchos años. Hay un déficit enorme en materia de infraestructura hidráulica, que hace que cuando llueve la mitad o un pedazo muy importante de la ciudad queda bajo agua; el área de servicios públicos, en especial de recolección de residuos, que durante muchos años vienen siendo un karma para las distintas gestiones municipales y esta no es la excepción, andan muy mal los servicios de recolección de basura; y la ausencia de una planificación.

Tenés lugares como la costa de Quilmes que tiene 10 kilómetros lineales y es el principal lugar donde podés generar algún nivel de inversión para tener puestos de trabajo genuino, para generarle una plusvalía o un valor adicional a la ciudad, sin embargo los únicos dos proyectos que se ha escuchado por parte de este Gobierno municipal ha sido la instalación de una unidad penitenciaria y de una planta de transferencia de basura.

Todo eso es lo que dijo basta la gente, lo que dijo no el vecino y la vecina de Quilmes el domingo pasado.

Y bueno, está el desafío de encarar a partir de ahí un proyecto de Gobierno, una conducción de Gobierno, que sea capaz de volver a darle ilusión a los vecinos de Quilmes, de que la ciudad vuelva a ser la perla de la zona sur, que vuelva a generar expectativa y esperanza de que un futuro mejor es posible para todos aquellos que se quieran quedar a vivir en Quilmes o que vengan a invertir en la ciudad