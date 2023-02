Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Fernando Pérez.

En noviembre pasado la consultora CB informó que Mayra Mendoza era la intendenta con peor imagen del conurbano. En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, la diputada nacional María Sotolano atribuyó el resultado al auge de la inseguridad y el narcotráfico en los barrios más desfavorecidos de Quilmes.

Tiempo atrás, el legislador provincial de Juntos y ex jefe comunal, Martiniano Molina, aseguró a este medio que Quilmes “retrocedió en el tiempo, su situación es gravísima".

En esta oportunidad, hablamos con el concejal de UCR Evolución, Fernando Pérez, quien mostró su preocupación por el aumento del delito, la falta de obras y la escalada de la conflictividad social.

-¿Qué balance hace de la gestión de Mayra Mendoza?

Mayra Mendoza llegó anunciando cambios estructurales y después de un mandato, con la innumerable cantidad de recursos que recibió de Nación y Provincia, va a dejar una ciudad en peores condiciones de la que heredó.

Una ciudad sin obras públicas trascendentes, con enormes conflictividades sociales, con una preocupante situación en torno a la inseguridad, sin inversión privada y con los centros comerciales mucho más deprimidos.

En definitiva, me parece que su gestión no ha sido buena y el desafío de quienes formamos parte de la oposición es profundizar los trabajos que venimos haciendo para elaborar un plan de gobierno que le permita a Quilmes salir de tantos años de letargo.

-¿Hoy a los vecinos qué es lo que más les preocupa?

Tenés dos situaciones que están por encima de cualquier planteo: la inseguridad y la economía. Quilmes es una ciudad que está sufriendo hechos de inseguridad en forma permanente, la gente vive con miedo de salir a la puerta de su casa o de sacar el auto a cualquier hora del día. Hoy Quilmes está viviendo una ola de inseguridad enorme y da la sensación que al gobierno no le interesa combatirla.

En cuanto a lo económico, tenés una inflación que te come el salario y no hay trabajo en blanco. La gente la está pasando mal. En tres años de gobierno de Mayra Mendoza no ha habido ni una sola ordenanza de fomento a la producción y al comercio en términos de incentivos fiscales.

Después te encontrás con temas puntuales de cada barrio que tienen que ver con la limpieza, el bacheo, la iluminación, la falta al agua y las zonas que todavía se siguen inundando.

Hay mucho para trabajar porque como ciudad tenemos una potencialidad gigante que está desaprovechada.

-Por último, ¿qué mensaje les deja a los vecinos?

Que estén seguros que los partidos que formamos parte de Juntos por el Cambio estamos trabajando con mucha seriedad para elaborar un plan de gobierno que nos permita sacar adelante a Quilmes. Vamos a estar ahí para ofrecerle una salida a los vecinos y a las vecinas