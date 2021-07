El exministro de Educación y referente de la Mesa Política de Juntos por el Cambio en La Matanza, Alejandro Finocchiaro, volvió a cargar contra el intendente Fernando Espinoza. En esta ocasión, manifestó: “Empezamos a ver el rumbo de los 123 millones de dólares estancados frente a las penurias de la población. Los recursos de La Matanza no van para asfalto, no se destinan a las cloacas, no se aprovechan para mejorar la estructura de salud, no llegan para asistir a los comerciantes fundidos por la pandemia, no los emplean para poner en marcha el centro de monitoreo que enfrente la inseguridad desatada, tampoco para el combustible de los patrulleros”.

“Los fondos oficiales se utilizan para pagar un inexplicable spot publicitario en un combate mundialista, tratando de colgarse del prestigio de un deportista y dar uso proselitista a la vacuna de todos. Brian Castaño -ejemplo de superación personal inmejorable- en una noche excepcional que llena de orgullo al distrito y al país entero. El intendente Fernando Espinoza en el disparate de siempre”, añadió.

“Los vecinos de La Matanza no necesitan más anuncios vacíos, necesitan un intendente que asuma su responsabilidad, necesitan un Estado presente. No hay forma de comprar respeto. A Castaño le robaron la pelea, a los matanceros les siguen robando la posibilidad de tener una vida digna”, remarcó