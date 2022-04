Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Julián Amendolaggine, concejal de Juntos

Julian Amendolaggine

-Desde la oposición apuntaron contra la gestión de Juan José Mussi, en Berazategui, tras aprobarse la Rendición de Cuentas. Ustedes sostienen que hay más de 1.100 millones de pesos que no se utilizaron.

Sí, nosotros hubiéramos esperado que esa plata se usara para resolver necesidades de los vecinos. Hay cientos de miles de vecinos que tienen un sistema de agua deficitario, hay barrios que todavía no tienen cloaca, hay muchas calles sin asfaltar y hay una sensación de que las cosas podrían estar mucho mejor.

En esta gestión hay un desprecio generalizado por lo que opinan y requieren los vecinos. Te doy otro ejemplo, dijeron que iban a hacer 17 mil muestras para conocer la calidad del agua y, según los datos que subieron a la página web, hicieron una. La verdad es que no están rindiendo cuentas, le están faltando el respeto a la gente.

-¿Qué se hizo con la plata que no se utilizó? ¿Ha habido algún tipo de respuestas por parte del Ejecutivo?

En todos los casos nos dijeron “no tenemos nada que hablar con ustedes”, pero mucho más grave es que no le den respuestas a la gente.

Es plata que quedó en el banco y que la dejan para que rinda intereses. Es parte de lo que algunos ‘Barones del Conurbano’ históricamente hacen.

Julián Amendolaggine, concejal de Juntos.

-En este sentido, ¿considera que falta transparencia institucional?

Definitivamente. El Concejo Deliberante viene hace mucho siendo una escribanía, pero ahora es una escribanía trucha, no cumple con las instancias formales que la ley impone.

-Concejal, ¿cuáles son las principales necesidades de los vecinos de la ciudad?

Hay muchos problemas por resolver. Abrís la canilla y no sale agua o sale con poca presión, y si sale no la podés tomar por el sarro; hay calles que quedaron sin asfaltar; la inseguridad que golpea a todo el conurbano en Berazategui se ve agravada porque no hay una política integral, es más, el intendente abiertamente dice que es una materia de la que se encarga la provincia con la Policía Bonaerense y que él no tiene nada que aportar en ese sentido.

-Por último, ¿cómo definiría a la gestión de Juan José Mussi?

Hizo cosas, pero hace tiempo, y ahora hace falta algo nuevo. Hace falta un cambio de concepción sobre la forma en que se le rinde cuenta a los vecinos.

Queremos ganar Berazategui para que los ciudadanos vivan de otra manera, porque lo que importa es que ellos vivan mejor. Y, obviamente, para eso también hace falta cambiar el color político del gobierno nacional y provincial.