Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Nicolás Terrera.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Nicolás Terrera

Siendo de Berazategui, me gustaría que analice la gestión de Juan José Mussi.

En realidad hoy el análisis tiene que ver con mirar más para adelante y no mirar tanto para atrás. Tengo respeto por Juan José pero nosotros consideramos necesario que haya una nueva etapa, un nuevo capítulo para la historia de Berazategui y eso ya hace tiempo lo venimos haciendo.

MIRÁ TAMBIÉN Arrieta dijo que las políticas que impulsan Alberto y Cristina son de “desarrollo”

Fuimos oposición constructiva, no del agravio, de la descalificación, entendemos que hay una demanda muy grande, lo demostraron las elecciones: 6 de cada 10 vecinos de Berazategui en las PASO lo expresaron en las urnas.

Click to enlarge A fallback.

No estuvieron de acuerdo con la gestión actual y eso a nosotros nos propone justamente plantear la certeza que el día de mañana el distrito necesita un nuevo gobierno, una forma creativa, distinta, de enfocar la vida social.

MIRÁ TAMBIÉN Watson y Tolosa Paz ratificaron su apoyo a proyectos productivos de la economía popular

Tenemos grandes demandas, como es el tema de la seguridad. La seguridad es responsabilidad de la Provincia pero desde el Municipio se puede hacer mucho.

Nosotros planteamos hace un tiempo atrás la creación de una plataforma, en la cual los vecinos podían georreferenciar los lugares donde se cometían los delitos. Y muchas veces los delitos no se denuncian. Hay estadísticas que muestran los delitos que se denuncian, ya sea en comisarías o en sedes judiciales, pero no aquellos que están en grado de tentativa pero que sí en el momento de hacer un análisis real, concreto y profesional del estado de seguridad hay que tenerlos en cuenta.

Participaron más de 30 mil vecinos en mostrar el lugar del delito y eso sirvió también como para mostrar que tenemos mucho por hacer. Es una demanda muy grande.

El agua es vida y hoy considero que debe continuar en manos del Ejecutivo municipal pero con una mirada más sensible. Por ejemplo, todo El Pato no tiene cloacas.

Centro Agrícola El Pato es una localidad del distrito, gran parte de los pozos de extracción de agua son en esa localidad, y el mantenimiento de las redes, la falta de inversión, se evidencian en los problemas que no son solamente en época estival. Durante todo el año estamos sufriendo inconvenientes de falta y mala calidad del agua.

¿Cómo impactó la pandemia en la ciudad? Más que nada en el ámbito del empleo.

En esta oportunidad me toca encabezar la lista de diputados provinciales por la tercera sección electoral de Vamos con vos, de un espacio que no tiene nada que ver con quienes gobiernan y quienes gobernaron del 2015 al 2019.

Nuestro equipo viene desde hace más de 10 años con un trabajo sostenido en el distrito, justamente hablando con la verdad y también generando previsibilidad.

Tanto Leandro Leyes, Alejandra Villafañe, cada uno de los que integran no solo la lista sino nuestro espacio político, hicieron una importante labor.

El rol de los centros primarios de salud, que es una responsabilidad del Municipio, y que muchas veces la carencia de esa instancia hace que colapse la atención media que es el hospital y habida cuenta que nosotros tenemos el Hospital Provincial Evita Pueblo que se inaugura con un poco más de un tercio de la población en el año 1994 y la demanda sigue siendo aún más.

Vienen vecinos de distintos lugares para atenderse en el hospital porque los centros de salud no están cumpliendo con el rol que deberían tener.

Premiar a Gollán con una diputación me parece que fue una salida decorosa para cambiar la gestión.

La falta de inversión, la falta de previsión, nadie estaba preparado para una pandemia. Considero que Gollán no fue el mejor ministro de Salud que tuvo la Provincia. Premiarlo con una diputación me parece que fue más una salida decorosa para cambiar la gestión.

¿Cómo nota la situación del empleo en la ciudad? ¿Los vecinos reclaman mayores fuentes de trabajo?

En eso no quiero ser nostálgico pero Berazategui tenía una particularidad, fábricas que quedaron en la historia. Hoy la demanda de trabajo es inmensa, uno lo ve simplemente en ver las filas de los colectivos que viajan fuera de Berazategui, o el tren, de personas que van a trabajar fuera del distrito.

A mi humilde entender, hubo más retórica que hechos respecto a los parques industriales. El Parque Industrial El Pato se inauguró con Daniel Scioli en 2010 y hoy es un baldío, y hacían algunos otros parques industriales que en realidad son plantas de logística: viene un camión, descarga, viene otro camión y se lleva las cosas. Eso no es producción.

Pero esto tiene que ver también con los últimos 10 -y quizás más- años de la Argentina…por eso digo esto, no soy ni kirchnerista ni de Cambiemos, soy peronista y esto es un espacio político de poder hablar con libertad, lamentablemente quienes están dentro de estos dos lados no pueden decir que hicieron las cosas mal, sería reconocer que no estuvieron a la altura de las circunstancias, como para dar un ejemplo.

Ni Ritondo con Vidal ni Berni con Kicillof pudieron resolver el problema de la seguridad, y lamentablemente ayer con el caso de Lucas, el chico que viajaba en bicicleta para ir a la escuela, son aberraciones.

Mientras tanto, la intendente de Quilmes gastaba más de ocho millones de pesos en una fiesta con una artista de la bailanta. Tengo grandes amigos artistas, pero hay que tener un sentido de la ubicación.

Y le pasó también a Quilmes con Martiniano Molina que se había confundido con que el pozo de Quilmes había que bacharlo. La improvisación trae malas consecuencias y es momento de empezar a hablar con seriedad, hay que prepararse por respeto también a nuestras familias.

Es necesaria la política pero lamentablemente malos políticos generaron esto.

Soy padre de cuatro hijos. Su vida también tiene que ver con la actividad política de quienes practicamos esto. Las leyes se votan en el Congreso, la seguridad depende del Ejecutivo provincial. Es necesaria la política pero lamentablemente malos políticos generaron hoy esto.

Vamos a plantear dentro de la Legislatura bonaerense, dentro del Congreso Nacional con Florencio Randazzo y cada uno de nuestros concejales en los 19 distritos de la tercera y también en toda la Provincia hablar con la verdad.

Camuflar lo que verdaderamente está viviendo el vecino, la falta de empleo, la falta de educación, la inseguridad imperante... Estamos hablando de lo mínimo. Ese es nuestro norte.

-