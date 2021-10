Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Néstor Grindetti, intendente de Lanús.

Néstor Grindetti.

-¿Cómo avanza la campaña de Juntos en la ciudad?

Estamos siguiendo con el esquema de las PASO. Fundamentalmente es un despliegue de los candidatos nacionales y distritales, con “El Colo” Santilli encabezando la lista, recorriendo la provincia, escuchando a los vecinos y llevando adelante las propuestas que ya se hicieron públicas respecto a lo que hoy les preocupa. Estamos muy focalizados en lograr empatía con la gente.

-¿Cuáles son las preocupaciones de los vecinos?

La principal preocupación sigue siendo la inseguridad, después aparece muy fuerte la falta de trabajo, la inflación, la educación y la salud. También empieza a aparecer la preocupación por la institucionalidad, el funcionamiento de la República y la independencia de los poderes.

-¿Cómo ve posicionado a Juntos a nivel provincial rumbo a las elecciones?

Lo veo bien. La gente nos está identificando como un espacio político que va más allá de la chicana, del populismo fácil, que tiene propuestas concretas. Y eso lo valora. Ponemos el pecho por las cosas que no se pudieron hacer o no salieron bien y, donde no somos gestión, vamos con propuestas alternativas a las del oficialismo. En todos los niveles sociales hay una necesidad imperiosa de un estado presente.

-¿Qué opinión le merecen las medidas que tomó el gobierno tras los resultados electorales?

Son cortoplacistas y con el horizonte puesto en la próxima elección. La gente se da cuenta de eso. El tema más emblemático es el de control de precios porque, más allá de que no funcionó nunca ni Argentina ni en ninguna otra parte del mundo, cabe preguntarnos qué va a pasar después del día 90 de congelamiento.

Así no se soluciona el tema. Estamos poniendo aspirinas en un cuerpo que tiene infección, por lo tanto, la temperatura va a bajar, pero la infección no se va a curar. El origen de la inflación no es la formación de precios a nivel microeconómico sino que tiene que ver con cuestiones estructurales de política macroeconómica.

-Intendente, ¿qué análisis hace de la movilización que se realizó en Dolores en apoyo a Mauricio Macri?

No le podría el nombre de movilización porque no fue organizado. Yo fui porque a Mauricio hace 40 años que lo conozco y estoy convencido que no pudo haber hecho eso. Fui a darle un abrazo y a decirle que estaba con él. Y así fue mucha gente del conurbano, pero todos en grupos pequeños. Habría 400 o 500 personas, insisto, muchas del conurbano. Si hubiera sido organizado el intendente del municipio de Dolores hubiese movilizado 3 mil personas y eso no se hizo, fue muy espontáneo.

-Por último, ¿qué mensaje le quiere dejar a los vecinos de Lanús?

Le pido a los habitantes de Lanús que piensen que esta es una elección que tiene una importancia superlativa porque puede significar un quiebre en términos políticos. El país no está en un buen camino y tenemos una oportunidad de torcer eso por los medios democráticos. Queremos un país donde se genere trabajo, donde los jóvenes no se vayan, donde la educación sea una prioridad, donde los delincuentes estén presos y los trabajadores protegidos. Un país donde la calidad de vida sea mucho mejor