Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM conBlanca Cantero.

Blanca Cantero

¿Cómo avanza la gestión en el municipio y especialmente las obras?

Por supuesto que la pandemia lo que hizo es que algunas cosas pudieran ir más lentas pero gracias a Dios, a medida que fuimos saliendo, le fuimos imprimiendo la velocidad necesaria.

Estoy satisfecha en el municipio de Presidente Perón. Con la Provincia estamos trabajando muy bien. Estamos haciendo dos escuelas secundarias, fundamentales para el distrito, estamos haciendo dos jardines de infantes, estamos trabajando con la Provincia con un plan de alumbrado nuevo para todo el centro de Guernica y tenemos muchas más obras.

Estamos haciendo la Comisaría 2da de Presidente Perón, una obra muy esperada por los vecinos porque cuando yo asumí en una población de 200 mil habitantes solo teníamos una sola comisaría.

En el barrio más alejado, estamos a punto de inaugurar un destacamento policial y en algunos puntos estratégicos también queremos poner algún pequeño destacamento o parador para que la policía esté presente.

Estamos por iniciar la obra de un centro de monitoreo para la Municipalidad de Presidente Perón y también con la Provincia estamos por hacer una nueva sala de primeros auxilios.

Por los últimos puntos a los que hace mención, me imagino que su gestión hace principal eje en la seguridad.

Yo principalmente, como soy una intendente que asumió hace un año y pico y no nos olvidemos que asumimos y a los tres meses tuvimos la pandemia, encontré un municipio desnudo en ese tema, donde tenía que renovar todo el Parque Automotor porque era del 2011 y la verdad que los rodados que había eran contados.

Permanentemente a mí como intendente me toca arreglar el rodado municipal y garantizar la nafta para que los patrulleros puedan andar y era imposible tener un control en los barrios, hacer operativos y caminar permanentemente con los barrios con los móviles que tenía porque todos los días se rompían.

Entonces pedí ayuda a la Provincia para poder comprar y la verdad que lo pude hacer. Y yo creo que si bien todavía me falta completar un poco más la flota ya por lo menos con 23 móviles la cosa cambió. Le di mucha importancia al tema de inseguridad.

Si quiero que mis vecinos vivan más tranquilos, tengo que brindar las cosas que ya pudieron brindar otros intendentes que tienen dos o tres períodos.

Si yo quiero que mis vecinos vivan más tranquilos, tengo que brindar las cosas que ya pudieron brindar otros intendentes que por ahí tienen dos o tres períodos. Por eso dijimos, lo primero es profesionalizar más a la Policía bonaerense, la Policía de prevención, y están viniendo profesores.

Asegurarle a aquel joven que se pone un uniforme tener mejor capacidad para enfrentar el delito. Estar bien capacitado para mí es lo principal y también estamos trabajando con el tema de los refugios seguros, que entre todo, humildemente, es el plan de más seguridad que yo pensé para los vecinos de Presidente Perón.

¿Está conforme con el trabajo mancomunado que está llevando junto a la Provincia desde el municipio?

Sí, yo estoy conforme, no puedo decir que la Provincia no me escucha. La Provincia siempre me escuchó y los distintos ministerios también. Por eso te digo, en Educación estamos trabajando bien.

Con Vialidad nacional trabajamos en un plan para limpiar todos los canales de la Cuenca Alta y ya se hizo en otros distritos y ahora se está haciendo en Presidente Perón. Eso es para garantizar que no se nos inunde la ciudad.

Con el Fondo de Infraestructura municipal, el Gobernador nos dio los recursos y nosotros fuimos decidiendo de acuerdo a la necesidad qué es lo que podíamos aportar. Para mí la Educación y la Seguridad eran dos prioridades.

Después trabajamos mucho con la Nación también, con Argentina Hace 2020 y Argentina Hace 2021. Estamos trabajando con veredas, con calles consolidados con piedras, con arreglos de asfalto bituminoso y con arreglos y bacheo de concreto.

Tenemos tres plazas nuevas para Presidente Perón, dos ya se están construyendo.

Trabajamos también muy bien con el Ministerio de la Vivienda, que estamos haciendo 32 viviendas para los abuelos. Estamos trabajando muy fuerte en un barrio para poder ofrecerles a los vecinos 850 lotes en un año, estamos haciendo toda la infraestructura en ese barrio para solucionar el problema del hábitat del vecino de Presidente Perón.

El hospital que tengo acá en un hospital provincial y con mucha alegría, después de tantos años y de pedir por tantos lados, este Gobierno le va a otorgar un aparato para hacer tomografías computadas que nunca tuvo el hospital. Estamos gestionando una nueva ala para el hospital.

Estoy trabajando en todos los órdenes: Salud, Educación, Transporte, Seguridad. Estoy poniéndole todo el esfuerzo necesario para que Presidente Perón empiece a crecer como tiene que ser.

