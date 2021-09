Click to enlarge A fallback.

Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con el diputado bonaerense Adrián Urreli.

Adrián Urreli

¿Cómo se desarrollaron los comicios en Lanús? ¿Le sorprendió la abrumante victoria de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires?

La jornada del día de ayer transcurrió con mucha tranquilidad. Tuvimos algunas demoras al inicio del escrutinio, se demoró un poquitito con la constitución de algunas mesas, por la falta de presencia de algunas autoridades electorales, de presidentes de mesa. Después, la verdad que hemos tenido una jornada muy tranquila, donde no hemos tenido ni sobresaltos ni problemas ni denuncias, como pasa muchas veces con respecto de desaparición de boletas, o algún hecho que no corresponde.

Y respecto del resultado que sacó Santilli, no te digo que me sorprendió, pero realmente hizo una elección en el máximo que uno podía esperar. La mejor de las previsiones, se dio el mejor resultado esperable. Creo que tiene que ver con un gran trabajo que se hizo en la campaña, aparte de Santilli; digo, el buen resultado fue una sumatoria también de Manes. Creo que esa interna nos favoreció, nos fortaleció, nos hizo estar más activos. Y también tiene que ver con un momento que está viviendo el gobierno, con un momento o con un tipo de gobierno, que evidentemente no está generando los consensos.

A nivel local, ¿cómo le fue a Damián Sala, quien encabezaba la boleta de Juntos?

Mirá, nosotros quedamos a 1 punto en lo local respecto del Frente de Todos. Damián fue el candidato más votado con cerca de 28 puntos, después Julián Álvarez tenía algo así como 26, 27 puntos. Fue una muy buena elección y, comparativamente con las PASO del 2019 y 2017, también hemos tenido una mejora respecto de estos dos antecedentes.

Le consulto por la figura de Mauricio Macri, quien en el último tiempo de campaña estuvo acompañando al espacio de Juntos por el Cambio. ¿Cree que su presencia revitalizó al espacio y convenció a los electores a la hora de concurrir a las urnas?

Yo creo que Mauricio Macri es una parte vital de nuestra fuerza, yo creo que nos fortalece desde su presencia. Es un tipo que ha liderado este espacio durante mucho tiempo, y que también recrea el voto de los más propios y es un tipo que la verdad que yo creo que su presidencia tiene un balance positivo más allá de los errores, cosas que hemos hablado infinidad de veces, creo que la gente valora -sobre todo por el contraste que estamos viendo últimamente- la institucionalidad, el posicionamiento que trató de darle a la Argentina. Me parece que es una persona que suma, sin dudas.

¿Qué es lo que queda de acá a noviembre? ¿En qué hay que trabajar, qué hay que fortalecer del espacio?

Estoy convencido que estamos en un buen camino. Una de las cuestiones en las que tenemos que trabajar ahora es en la integración, en una campaña única con el radicalismo. Seguramente tenemos que revisar los resultados individuales y finales para ver si tenemos que hacer ajustes en la fiscalización o en la llegada de las boletas que se hacen bajo puerta, y yo creo que con esos ajustes vamos a sostener el resultado.