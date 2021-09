Your browser doesn’t support HTML5 audio

Néstor Grindetti.

Néstor Grindetti, intendente de Lanús, dialogó este domingo por la noche con GRUPOLAPROVINCIA.COM sobre las sensaciones que le dejó la jornada electoral en el distrito. También reivindicó la figura del ex presidente Mauricio Macri.

“Diego Santilli es un gran candidato y él único que llevó propuestas concretas con proyectos de leyes. Y eso lo valoró el vecino. Pero esto recién comienza, con Facundo Manes formando un gran equipo”, afirmó.

Asimismo, el jefe comunal se refirió al rol protagónico del ex presidente Mauricio Macri en la campaña de Juntos. “Será que lo veo desde adentro, pero más allá de que viajó y estuvo en Europa, no creo que no haya tenido protagonismo. Cuando volvió, se integró y estuvo haciendo campaña en el interior y en el conurbano".

"Es el líder natural de este espacio, es el socio fundador de Cambiemos, el creador del PRO y el ex Presidente”, finalizó Grindetti.