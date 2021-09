Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Blanca Cantero, intendenta de Presidente Perón

¿Cómo analiza los cambios en el Gabinete de Axel Kicillof, en donde ingresaron dos intendentes, Martín Insaurralde y Leonardo Nardini?

En principio lo que tengo que decir es que la verdad que los ministros que van a cumplir otras funciones yo personalmente no me puedo quejar. Y que en esta oportunidad, mirando el contexto político, que el Gobernador haya decidido cambiar por dos intendentes también me parece muy positivo, porque son dos intendentes muy representativos y creo que vamos a poder hacer un muy buen trabajo con ellos dos.

¿Qué busca Axel Kicillof con la inclusión de intendentes? ¿Mayor territorialidad?

Y yo creo que sí. Que busca mayor territorialidad. Los intendentes tenemos la característica que nuestra mayor preocupación es ejecutar, ejecutar y ejecutar porque vivimos la presión de la gente de muy cerca. Yo pienso que es eso. Son dos intendentes que ejecutaron muy bien en sus distritos, y que su experiencia suma.

Los intendentes tenemos la característica que nuestra mayor preocupación es ejecutar, ejecutar y ejecutar.

MIRÁ TAMBIÉN Desde el PJ Varela apoyaron la unidad del Frente de Todos

Suma mucho para nosotros. Vivieron de cerca todo lo que los intendentes vivimos permanentemente, que es la constante necesidad de hacer cambios, de evolucionar. Somos muy ejecutivos en ese sentido.

La llegada de Cristina Álvarez Rodríguez al Ministerio de Gobierno, ¿cree que también le da aire fresco al Gobierno de Kicillof?

Sí, yo creo que le da aire fresco. Es una excelente compañera, si bien no tuve la oportunidad nunca de trabajar con ella, sé que es una muy buena compañera y que representa muy bien a la mujer y a las necesidades del pueblo peronista, así que me parece muy positiva su llegada.

¿Cómo analiza los últimos hechos también a nivel nacional? ¿La sorprendieron algunos nombres?

Bueno, ahí para mí, está un poco más lejos eso, porque uno trabaja muy codo a codo con la gente de la Provincia. Me parece que son cambios también positivos. Es necesario, el desgaste tal vez de algunos ministerios y darle un nuevo aire y un nuevo contexto más representativo de todo el país, me parece que le hace muy bien.

Porque en ese contexto uno ve que está representado el país ahora un poco más en la Casa de Gobierno. Y también son todas personas con mucha experiencia y la experiencia significa mucho para quienes gobernamos.

La llevo nuevamente al plano local y más específicamente a la victoria del Frente de Todos en la ciudad. ¿Por qué no tuvo esta victoria su réplica en otros municipios de la provincia de Buenos Aires? ¿Por qué considera?

Es que cada municipio tiene sus propias características. Yo creo que en la tercera sección electoral, realmente tuvimos casi todos los intendentes una buena elección, teniendo en cuenta el contexto en el que vivíamos. No fue fácil. Para mi principalmente que soy una intendenta que se unió hace poco tiempo, el primer mandato fue una experiencia durísima, atravesar la pandemia y la toma.

Presidente Perón siempre fue un municipio muy peronista, pero aparte un municipio donde siempre se trabajó cuerpo a cuerpo con el vecino. Si bien es cierto que la pandemia nos alejó de los vecinos, a mí me pasó que por una cuestión de edad, por una cuestión de problemas de salud que yo había tenido anteriormente, este año hasta que no aparecieron las vacunas yo permanentemente no me pude acercar al vecino.

En la tercera sección electoral hay muchos intendentes que ganaron y ganaron muy bien.

Y yo soy una persona que trabajó siempre junto al vecino, en contacto permanente con la gente. La pandemia a muchos nos alejó de esa posibilidad. Y eso se siente. Y lo pude hacer ahora, hace unos meses.

Cada municipio tiene su característica, de qué tipo de población tiene, de cómo trabaja su intendente, y en algunos casos habrá sido más complicado y en otros no, pero yo creo que en la tercera sección electoral hay muchos intendentes que ganaron y ganaron muy bien