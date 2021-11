Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM conNicolás Russo.

Nicolás Russo

¿Qué expectativas tiene en cuanto a este cierre de campaña que va a realizar el oficialismo esta tarde?

La verdad que se ha hecho un trabajo impresionante. Se ha recorrido toda la Provincia, distrito por distrito, haciéndole entender a la gente que no se debe volver al pasado, que sería un grave error y pidiéndole el acompañamiento del voto a los que no fueron a votar, a los que han votado por fuerzas que no van a participar porque han quedado afuera de las PASO y también a los que votaron otras fuerzas que entiendan que el proyecto nacional, popular, que defiende a los argentinos y argentinas va por el Frente de Todos.

Las expectativas son buenas. La verdad que la recepción en la gente es muy buena.

¿Cómo está posicionado el Frente de Todos en Lanús?

En el Frente de Todos hemos ganado en la sumatoria de la lista por 3100 votos. Se está trabajando para sostener la diferencia.

Sabemos que va a votar más gente, esperemos que la mayoría de la gente nueva vote para el Frente de Todos. Lo que buscamos es mantener o ampliar esa diferencia.

¿Nota que hay un cambio en el humor social?

Nosotros venimos de una pandemia que ha hecho estragos en lo sanitario pero también en lo económico. Se está empezando a ver una reactivación. Hay gente que ya lo nota y hay otra que, si bien la reactivación está, todavía no lo ve, porque es un proceso, no es de un día para otro.

Tratamos de explicárselo. Nosotros entendemos que la gente va comprendiendo y está haciendo lo imposible porque las cosas mejoren.

¿Cómo analiza el rol de la oposición, principalmente en las últimas horas? ¿Considera que utilizan a la inseguridad como herramienta de campaña?

Yo no quiero hablar de la oposición, simplemente el tema de la inseguridad es un tema que es de años, es muy duro, se está cobrando vidas.

Nosotros como Gobierno tenemos la obligación de mejorar. Erradicarlo definitivamente es imposible porque en el mundo no se puede hacer eso pero sí que haya más prevención e ir bajando poco a poco…

Tanto el Gobernador como el Ministro están trabajando fuertemente para ir dándole solución al tema de la inseguridad

Ha bajado la cantidad de muertos en robos con respecto al año 2019 pero la realidad es que tenemos que trabajar, falta mucho por hacer y esa es nuestra obligación, más que hablar si lo que hace la oposición está bien o mal.

En el Gobierno estamos nosotros y tenemos esa responsabilidad y tanto el Gobernador como el Ministro están trabajando fuertemente para ir dándole solución a ese tema.

¿Qué mensaje les deja a los vecinos de cara a las elecciones de las próximas horas?

A los vecinos decirles que nosotros representamos el proyecto nacional y popular. No se olviden de la pandemia macrista que solamente endeudó el país en más de 100 mil millones de dólares de lo que lo encontraron y realmente ha dejado en una situación muy lamentable la economía de este país.

Nos va a llevar muchísimos años recomponer la economía y claramente lo que ha ocurrido con las PyMEs, lo que ha ocurrido con el comercio, lo que ha ocurrido con el laburante…En los cuatro años de Macri perdió un 20 por ciento de poder adquisitivo el laburante. Nosotros estamos para que el laburante recupere ese poder adquisitivo.

