Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con el concejal de Juntos, Gustavo Ganchegui.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Gustavo Ganchegui

-¿Cuál es el balance que hace de la gestión de Marina Lesci en el distrito?

Es una total continuidad de la gestión de (Martín) Insaurralde. No ha variado, no ha tomado otra impronta. Es más, a Insaurralde se lo ve muy presente en el distrito, más que cuando era intendente, con recorridas todas las semanas. Quieren mostrar obras de mucho impacto que no siguen un planeamiento.

-Cuando recorre los barrios, ¿cuáles son las demandas más frecuentas con las que se encuentra?

Hoy, puntualmente, la situación de todo el conurbano es similar y Lomas de Zamora no escapa a eso. Las principales preocupaciones de los vecinos pasan por la inseguridad y por la inflación, que nos golpea día a día.

-En cuanto al problema de la inseguridad, ¿ha avanzado el narcotráfico en los barrios de Lomas?

Los vecinos volvieron a ver los “kiosquitos” de venta que habían desaparecido en la gestión de María Eugenia (Vidal).

La inseguridad los lomenses la están viviendo en carne propia y no vemos una coordinación de medidas entre el municipio y la provincia. Los vecinos piden mayor presencia de patrullaje en los barrios.

Gustavo Ganchegui, concejal de Juntos.

-¿Cuáles son las zonas más postergadas del distrito?

Tenemos una zona que podemos identificar con la línea del Tren Roca: Banfield, Lomas, Temperley; y después está la zona más alejada, lindante al Riachuelo, que en su gran mayoría no tiene planificación. Son barrios que han ganado terreno a bañados y tienen graves problemas de presión de agua.

Ahí también están las deudas pendientes de cloacas y lo que tiene que ver con infraestructura de calles y accesibilidad. Lomas tiene una deuda social con esa zona.

-Me imagino que ya están pensando en el 2023. ¿Por qué considera que es necesario un cambio de bandera política en la conducción del municipio?

Porque no tenemos una planificación urbana, y eso es lo que más preocupa hoy. Lomas está con muchas obras de bajo niveles, en su gran mayoría frenadas, y eso ha generado una complicación de tránsito para conectar el este y el oeste de la ciudad.

La ciudad necesita un gobierno que entienda y escuche las necesidades de los vecinos, y que no esté mirando las cuestiones políticas de turno.

-Por último, si pudiera definir en una o en dos palabras la gestión de Lesci, ¿cuáles serían?

Hay una gestión municipal que hace, pero no hace. Que quiere mostrar movimiento, pero no hace. Es un gobierno que mete mucho marketing en obras, pero que no se ven en los servicios que necesitan los vecinos