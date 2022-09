Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Lucas Yacob.

Lucas Yacob.

Entraderas violentas y robos en la vía pública son moneda corriente en Avellaneda. Para colmo de males, la venta de drogas en los barrios va en aumento. “El intendente prioriza la discusión política a los problemas de los vecinos”, aseguró a GRUPOLAPROVINCIA.COM el concejal de Juntos, Lucas Yacob.

- Meses atrás usted señaló que Avellaneda “se había quedado en el tiempo” y criticó la gestión de Alejo Chornobroff. ¿El intendente tomó apunte de las demandas vecinales?

Yo creo que no. Los problemas, hoy en día, se profundizaron. La gente necesita un gobierno que la escuche y no esté discutiendo temas de la política tradicional. Mientras la ciudad es cada vez más insegura y vivimos aislados porque el Puente Pueyrredón está cortado dos veces por semana, las discusiones del Ejecutivo tienen que ver con cuestiones ideológicas, con la defensa de Cristina Kirchner. Hoy los problemas estructurales de la ciudad se profundizaron.

-La inseguridad muchas veces va de la mano del narcotráfico. ¿Ha notado un aumento del narcomenudeo en los barrios?

Sin dudas. Es algo que hoy los vecinos nos cuentan a diario. Tienen miedo y es una situación muy preocupante. En Avellaneda se prioriza la discusión política por encima de los problemas de los vecinos. La gente está harta.

-¿Cuáles son las demandas urgentes de los vecinos? Hablábamos de la preocupación por la inseguridad y el narcomenudeo, pero me imagino que habrá otros problemas que deben requerir la intervención urgente del municipio.

Tal cual. Hoy la problemática número uno es la inseguridad. A donde vayas, ya sea Wilde, Villa Domínico, Sarandí, Piñeyro, los hechos delictivos son cada vez mayores.

También nos transmite la preocupación por los cortes y el ordenamiento del tránsito. Al estar cortado el Puente Pueyrredón, mínimo una vez por semana, colapsan las arterias principales y eso irrita a los vecinos.

Hoy la gente pide que el gobierno municipal los escuche, que no esté discutiendo temas que no son los del día a día. Al vecino le preocupa no poder llegar al trabajo o que le roben en la esquina, no Cristina Kirchner .