“Es un trabajo de la Muni en conjunto con la Nación y el Banco Hipotecario y se trata de un complejo de viviendas que dará respuesta a la necesidad habitacional de muchas familias”, escribió Valenzuela en su cuenta de Twitter.

Valenzuela negó haber manejado un Fiat 600 sin cinturón de seguridad y mostró las pruebas

Dijo que “La obra va a fomentar el desarrollo urbanístico y comercial, y será parte de la transformación que estamos haciendo en toda la zona, como la obra de Combate de Pavón y el entorno de la Estación de Pablo Podestá. ¡Ya se avanzó con la limpieza de todo el terreno!”, comentó.

Por otro lado, desde la misma red social, el alcalde opinó sobre la agenda política electoral y al respecto se refirió a la decisión de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, de no presentarse este año electoral para ninguna candidatura. Como se sabe, mediante una extensa carta, la titular del Senado reafirmó la idea que ya había anunciado a fines de 2022, cuando dijo que no sería candidata en las elecciones de 2023. Y, en dicha misiva, CFK dijo "Resulta imprescindible -más que nunca- la construcción de un programa de gobierno que vuelva a enamorar a los argentinos y las argentinas, y convencerlos de que un país mejor no sólo es posible, sino que, además, es deseable".

Sobre las palabras de Cristina; el mandamás de Juntos comentó “Dice CFK que se necesita un programa de gobierno que ‘vuelva a enamorar a los argentinos’. El tema es que SON GOBIERNO: ¡¡por qué no aprovechan y los enamoran ahora!!”