El intendente de 25 de Mayo, Hernán Ralinqueo, encabezó en el Salón de Usos Múltiples del Sector Industrial Planificado el acto de firma de convenios entre el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación, la Municipalidad de 25 de Mayo y la Municipalidad de Alberti.

El encuentro contó también con la presencia de la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación, Victoria Tolosa Paz y del intendente de Alberti, Germán Lago.

MIRÁ TAMBIÉN Avanzan las obras de infraestructura educativa en 25 de Mayo

Al tomar la palabra el intendente Ralinqueo expresó: “Los convenios que vamos a firmar demuestran el trabajo que se ha venido haciendo, estamos trabajando con el Mercado Multiplicar también con el objetivo desarrollo sostenible y me parece que ahí tenemos una herramienta de organización de la sociedad muy importante”.

“Que venga a visitarnos alguien cercano a nuestro presidente significa para nosotros confirmar el rumbo que está teniendo 25 de Mayo, de la inversión, del desarrollo, de seguir trabajando para la producción, tenemos muchos proyectos en marcha, tenemos una inversión importantísima en obra pública”, agregó.

MIRÁ TAMBIÉN Ralinqueo aseguró que Cambiemos elige instalar el terror como estrategia política

“En este momento tenemos 160 millones de inversión en educación, algo inédito, histórico, en menos de dos años de gobierno y con una pandemia que nos ha puesto enormes dificultades y eso es el compromiso y el cumplimiento de la palabra de nuestro presidente Alberto Fernández de lo que plantea como la reconstrucción de la Argentina”, dijo.

“Esta semana también vamos a estar licitando las obras para el Barrio Sandalio, más de 180 millones de pesos en obras que no solo van a beneficiar directamente a las familias del barrio que por años han sido olvidadas y postergadas y han vivido consecuencias desastrosas de las inundaciones sino que es un beneficio directo para el 100 por ciento de la ciudad de 25 de Mayo y finalmente va a quedar integrada toda esa zona de la ciudad, haciendo de 25 de mayo un lugar de desarrollo con equidad y eso es fundamental porque pone en valor a toda la ciudad. Cada uno de los vecinos de ciudad cabecera se ve beneficiado con esa obra porque integra a todos los barrios y eso es financiamiento de la Nación”, prosiguió.

“Tenemos otra obra importante que estaremos licitando en la otra semana que va a ser la del Acceso Moisés Lebensohn, un convenio con la Dirección Nacional de Vialidad va a permitir hacer el tramo más destruido que hace muchísimos años es un reclamo de todos los vecinos y que beneficia directamente a todos los vecinos de la zona de quintas pero también potencia y pone en valor a la ciudad de 25 de Mayo”, continuó.

“Por último, entrando en agosto estaremos licitando el Desarrollo Urbanístico de la calle 11 y 36, un desarrollo muy importante, el primero, que los hacemos en acuerdo con el Procrear y que va a poner a disposición 40 viviendas”, indicó Ralinqueo.

“Además el Estado Municipal trabaja con lotes con servicios, estamos desarrollando 46 lotes, estamos avanzando en un plan de loteo para garantizarle a cada vecino que no tiene a través del sistema financiero la posibilidad de acceder a la vivienda, y eso es arraigo, es desarrollo, buscar una comunidad organizada con equidad y justicia social”, manifestó.

“Gobiernos que toman decisiones, con un objetivo y que coinciden y hacen que las políticas de Estado se institucionalicen y busquen una mayor ejecución y eficiencia en cada uno de los territorios y aquí en 25 de Mayo esa es la realidad palpable de que estamos avanzando, de que estamos saliendo adelante y también con la vacunación que se viene haciendo un gran trabajo, estamos avanzando muy bien hacia esa Argentina, ese país que hay que reconstruir y tienen que darle posibilidades a todos”, cerró Ralinqueo.

Por su parte, Victoria Tolosa Paz, manifestó: “Este gobierno está apostando a la reconstrucción de la Argentina, la obra pública como un gran dinamizador del trabajo, pero también un Estado que ante la emergencia estuvo presente sosteniendo la vida de aquellos que más lo necesitan”.

“Hoy Estamos cumpliendo parte de los objetivos que tenemos desde el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Los dos intendentes saben de la enorme vocación de que no haya en estas localidades niñas y niños que vivan en hogares donde no hay trabajo y donde el plato de comida no esté presente. Es una responsabilidad nuestra no solamente la reconstrucción de la Argentina para que en el mediano plazo esa mamá o ese papá encuentre trabajo y ese trabajo que va a venir por supuesto de la mano de la reconstrucción de la Argentina quiere encontrar en el ahora la transferencia de recursos que permita garantizarle a los niños ese plato de comida”, agregó.

“Argentina Contra el Hambre se construye a partir de hacernos cargo de la tremenda situación social que atravesó la Argentina y que cuando asumimos el gobierno éramos conscientes de que había que asistir a las familias que tenían niños de 0 a 6 años en la primera etapa lo hicimos con la Tarjeta Alimentar y luego extendimos la ayuda a niños de 0 a 14 años porque entendimos que los niños y niñas no pueden esperar el tiempo de que se retire el covid y el tiempo de que la economía real vuelva a funcionar y vuelva a generar trabajo”.

“Al mismo tiempo somos conscientes de que el Mercado Multiplicar pone esta voluntad de nuestro Presidente de la Nación de cuidar no solamente la transferencia de los ingresos sino la oferta de alimentos y creemos que desde los Municipios se construye esa posibilidad”, manifestó.

“El Plan Accionar es parte del complemento Argentina contra el hambre se basa en aquello que dijo nuestro Presidente: ‘ Empezar por los últimos para llegar a todos y a todas’, y lo que hacemos con estos convenios es traer recursos del Gobierno Nacional para buscar la respuesta a la integralidad de la problemática de los más vulnerables”, cerró la Presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación .

Tras las palabras procedieron a firmar el Convenio de Cooperación de Objetivos para el Desarrollo Sostenible a través del cual se trabajará en conjunto para la concreción de metas asumidas por el país en la agenda 2030.

También los intendentes y la presidenta firmaron el Convenio de Cooperación a fin de incorporar a la Municipalidad al Programa de Ayudas Urgentes, el cual se enmarca en el Plan Nacional Accionar y fomenta el acompañamiento estatal a aquellas personas que se encuentran en situación de máxima vulnerabilidad social. Por último, hicieron una recorrida por fundición Sol Mayo y Fiambres Lopardo donde vieron su actividad y dialogaron con los responsables