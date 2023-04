“En el Parque Islas Malvinas conmemoramos el Día de los Veteranos y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. No se trata no sólo de no olvidar sino de que las futuras generaciones continúen reclamando porque hay territorios que son argentinos y siguen colonizados”, dijo el mandamás Ralinqueo.

Ralinqueo: “Elijo creer, hacer, dar, militar para transformar y transmitir un mensaje de esperanza”

“Me parece de gran valor que trascienda en los actos públicos, en las escuelas, en la vida cotidiana ya que es imprescindible construir memoria para seguir sosteniendo la soberanía y la defensa del territorio”, acotó.