Este martes, el oficialismo logró finalmente sancionar la ley que establece una nueva moratoria previsional para que las personas en edad jubilatoria y prejubilatoria puedan cancelar deuda de aportes y acceder a una jubilación mínima.

La iniciativa, impulsada por el kirchnerismo desde el Senado y aprobada allí en junio del año pasado, establece que las personas que en 2022 y en 2023 cumplan la edad jubilatoria (60 años las mujeres, 65 años los hombres) y no tengan los 30 años de aportes que exige el régimen general puedan cubrir la deuda previsional con un plan de pagos. Y se agrega la posibilidad de pagar los años faltantes con 10 años de anticipación para aquellas personas que todavía no tienen edad de jubilarse pero saben que no cuentan con llegarán con la cantidad de aportes.

El bloque de diputados del Frente de Todos empujó el proyecto con el argumento de que más de 800.000 personas quedarían este año impedidas de acceder a la jubilación mínima y consiguió el apoyo de los bloques más chicos de la oposición para aprobar la ley con 134 votos a favor y 107 en contra. La bancada de Juntos por el Cambio rechazó la nueva ley y sostuvo que el oficialismo sigue "emparchando el sistema previsional en perjuicio de todos los jubilados".

Al respecto, se manifestó desde redes sociales el intendente de 25 de Mayo, Hernán Ralinqueo: “la moratoria previsional permitirá a casi 500 veinticinqueños y veinticinqueñas jubilarse. Así, a pesar del rechazo de los diputados y de las diputadas de Juntos, se amplía un derecho para quienes trabajaron durante toda su vida”.

Por otro lado, el jefe comunal de 25 de Mayo, Hernán Ralinqueo, analizó el plenario del Frente de Todos en la séptima sección electoral, donde más de 600 militantes pidieron por la candidatura de Cristina Fernández. En esa línea, recientemente declaró que “La Argentina necesita al peronismo y el peronismo a Cristina”.