Desde sus redes sociales, el mandamás del FDT realizó un descargo contra la oposición. Aseguró que Cambiemos elige instalar el terror como estrategia política. E indicó “Lo hicieron cuando adherí al convenio de salud con Provincia diciendo que nuestra ciudad se llenaría de infectados de otras ciudades y a los días movilizaron a la población en medio de una pandemia”.

“También cuando nos sumamos al Plan Nacional de Suelo Urbano, manifestándose con el argumento falaz de que vendrían 300 familias de Guernica a Pedernales”, recordó.

“De la vacuna Sputnik dijeron que era un veneno y descalificaron todas las que llegaron al país. Ahora reclaman la segunda dosis”, dijo Ralinqueo en su crítica contra JxC.

“A nivel local dijeron que se iba a cerrar el CEAT, no sólo no se cerró sino que muy pronto comenzará a construirse el edificio propio con una inversión de $25 millones. Esa vez con el nombre de ‘abrazo’, también se manifestaron”, enumeró.

“Hicimos un acuerdo salarial histórico con el Sindicato, entonces dijeron que el Sindicato no existe, que sus representantes son todos corruptos y sus afiliados cómplices. Por supuesto me denunciaron a mí como Intendente, pero no a los anteriores”, comentó Ralinqueo.

Y agregó “Este fin de semana un nuevo capítulo: resulta que dicen que queremos cerrar el geriátrico de Gobernador Ugarte y tirar los abuelos a la calle. Obviamente convocaron a los vecinos y a las vecinas a protestar junto a ellos”.

Tras ello, indicó “Siempre las mentiras salen del mismo sector político y generan desánimo a nuestra comunidad y al país en un momento complejo. Como Intendente me debo a mi pueblo y su inmensa mayoría sabe que vamos a generar proyectos superadores, que transformen a 25 de Mayo. A eso vinimos”.

