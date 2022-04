Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Mariano Pinedo.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Mariano Pinedo

Usted fue ex precandidato a intendente de San Antonio de Areco y es vecino de la ciudad. Me gustaría conocer la evaluación que hace de la gestión de Francisco Ratto en Areco.

En el 2019 fui precandidato a intendente y después acompañamos la candidatura de Nicolás Marinkovic. Ese año se inició un proceso muy rico de militancia en mi caso, que venía de ser un funcionario y un concejal, diputado provincial por San Antonio de Areco, que fue un profundo esquema de diálogo y conversación con distintos sectores y actores de la ciudad.

MIRÁ TAMBIÉN Gestión Olaeta celebró la finalización del tramo Arrecifes – Pilar de la Autopista 8

Gracias a dios a partir de esa campaña, que me posicionó en ese lugar, sostuve y sigo sosteniendo que el Frente de Todos tiene que desarrollar mecanismos de escucha mucho más fluidos y mucho más orgánicos o institucionales con los vecinos y con los distintos sectores de la ciudad.

En ese camino que intento seguir construyendo, más que una interpretación personal, lo que me interesa es reflejar eso que se escucha.

Mariano Pinedo.

Lo que uno piense puede tener un valor, más o menos relativo porque siempre es una visión personal teñida de las características que tiene uno. Lo más interesante es reflejar lo que se escucha en el vecino común y en quienes están organizados, sean comerciantes, clubes, sindicatos.

La respuesta viene un poco de boca de ellos. La interpretación que se está teniendo es que una gestión fue la gestión atravesada por la pandemia, que fue prácticamente dirigida con exclusividad a esa cuestión y, me parece a mí, camuflando, tapando la realidad de la no gestión, de la no transformación, de la no planificación, de no ocuparse del resto de los temas…

¿En qué puntos el gobierno de Francisco Ratto no gestiona en la ciudad?

En líneas generales en todo lo que tiene que ver con la planificación del desarrollo de la ciudad se ha anarquizado en todo lo que es el espacio público, el mantenimiento, la resolución de los problemas que se van teniendo en ese desarrollo.

Es una ciudad que está haciendo atravesada por la llegada de la autopista con toda la potencialidad pero también la problemática que genera eso. La autopista pasa por un costado de la ciudad.

"Se advierte un abandono de la planificación y el cuidado de la ciudad que tiene un valor patrimonial e histórico inmenso"

En la voz del deporte, del turismo, de los clubes se advierte como un abandono de la planificación y el cuidado de la ciudad que tiene un valor patrimonial e histórico inmenso y que eso hay que cuidarlo.

Así como eso es el trabajo de muchísimas generaciones, que no le podemos atribuir a alguien en particular, sino a toda la comunidad de Areco y su historia todo el patrimonio cultural y turístico que tiene.

Empieza a mermar ante la falta de trabajo. Eso hay que mantenerlo permanentemente en agenda, en lo que son las demandas del turismo y de la comunidad para saber aprovechar bien el turismo, la limpieza de la ciudad, la limpieza del espacio público, todas estas cuestiones que se advierten como en franca caída.

El intendente tiene un estilo inteligente desde el punto de vista del marketing y el acercamiento personal, en relación a llevarles a los comerciantes las habilitaciones, en mano y hacer toda una puesta en escena con eso, pero los comerciantes lo que te dicen es que está todo bien con eso pero que no resuelven los problemas cotidianos que se van generando como consecuencia del devenir de la ciudad, pero también de los problemas que se van teniendo en el día a día.

Por ejemplo, el aprovechamiento del turismo requiere de mucha planificación y de mucha interacción y articulación con los comerciantes y los prestadores para que todo el pueblo pueda aprovechar del inmenso potencial que tiene el turismo. Pero si no cuidás el espacio público eso se va perdiendo. Es difícil que la gente vaya a un destino y mucho más difícil que la gente vuelva.

¿Hay zonas o barrios que están postergados en la ciudad?

En general en todas las ciudades hay asimetrías. Nosotros fuimos gestión ocho años y a partir de la obra de infraestructura enorme que se hizo en los barrios hemos integrado muchísimo los barrios. La obra de infraestructura tiene la virtud, cuando está bien planificada, de integrar físicamente pero también comunitariamente a los barrios.

Esta cuestión de no ser el barrio de la periferia, del fondo, es algo que se había logrado concretar a partir del alumbrado, el cordón cuneta, pavimentación, cloacas, en integración física de los barrios, conectividad. Ahora, el abandono de la gestión hace que haya un barrio al que se le presta más atención, que es el barrio que es central, en donde primero está el votante principal de Cambiemos pero además está el que transmite o genera el sentido común de la opinión pública.

Hay algunos barrios que están más atendidos y otros menos, en detalles y en no detalles. En lo que tiene que ver con la política social pero también lo que tiene que ver con la política del cuidado, de la limpieza, del no corte de pasto, del abandono estético pero también del abandono de presencia, que eso también genera una serie de inconvenientes.

El dispositivo de atención a problemas endémicos y epidémicos como son las adicciones requieren de una presencia muchísimo más fuerte del dispositivo local y de la política local integral, porque son todas las áreas las que tienen que trabajar este tema y no se lo escuchó hablar nunca del tema al intendente o a ningún funcionario ni desplegar ninguna política en torno a eso que requiere de muchísima atención y cuidado en lo que tiene que ver a estar presente, articular con los clubes, con profesionales, equipos multidisciplinarios.

A mi manera de ver y de la de los actores que escuchamos está siendo de mediocre para abajo.

Si pudiera definir en una o dos palabras la gestión de Ratto, ¿cuáles serían?

Descuido y falta de planificación