-¿Cómo se posiciona Juntos en el distrito para las elecciones del 14 de noviembre?

Trabajando en forma mancomunada, sabiendo que es una elección muy importante y el rival a vencer es el kirchnerismo. Todas las facciones que integramos Juntos estamos trabajando para tener una elección, que pensamos, va ser muy buena tanto en Pergamino como en la Segunda Sección.

-El pasado 30 de octubre Facundo Manes estuvo en la ciudad, ¿cómo fue su recepción?

Buena, porque es una persona que aporta ideas nuevas, conceptos innovadores. Yo lo veo como un punto positivo para nuestro esquema de trabajo.

-¿Cuáles son las principales preocupaciones de los vecinos? ¿Qué le plantean cuando recorre los barrios de la ciudad?

La seguridad es el principal foco de angustia de los vecinos. Y después el tema de que la plata no alcanza.

-¿Cómo es el trabajo con el Ministerio de Seguridad de la provincia?

No tenemos diálogo. Hará quince días entregamos doce móviles a la policía, los compramos nosotros con dinero municipal, o sea, no solo nos encargamos de reparar todos los móviles, cargarles combustible, sino que también tuvimos que hacer un esfuerzo enorme y comprarlos porque la provincia no los enviaba y la policía de los pueblos no funcionaba por ese motivo.

Hasta ese extremo hemos llegado. La última vez que estuvo el ministro Sergio Berni fue por un episodio prepandemia. No hemos podido tener diálogo como tampoco lo tuvimos con el jefe de Gabinete saliente, Carlos Bianco.

-¿Y con la llegada de Martín Insaurralde a la Jefatura de Gabinete eso cambió?

Al menos estamos teniendo un diálogo fluido. Ha habido ya dos reuniones donde planteamos la necesidad de algún dinero que ha quedado atrasado por parte del gobierno provincial. Por lo menos arrancó, tenemos la expectativa de tener un mejor diálogo con Insaurralde y su equipo.

-Con respecto a las últimas medidas tomadas por el gobierno nacional, ¿qué opina del control de precios?

No sirve. La única forma de bajar los precios es tener competencia y eso se va a lograr cuando el país tenga previsibilidad, tenga reglas claras y la inflación deje de ser un flagelo.

No tiene sentido y va a fracasar porque no se le puede marcar a quien produce arroz o harina costos inferiores de los que va teniendo en su día a día. Los condenamos a fundirlos. Son medidas electoralistas y no van a tener ningún efecto práctico.

-¿Considera que el Ejecutivo nacional estuvo tomando medidas de tinte electoralista en el último tiempo?

No tengo ninguna duda. El “Plan Platita” es de tinte electoralista, los Precios Cuidados también. Son cosas que los argentinos ya hemos probado muchas veces.