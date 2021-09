Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Cecilio Salazar.

Cecilio Salazar, Intendente de San Pedro

Tras los resultados de las PASO, hubo cambios en el Gabinete de Axel Kicillof. ¿Cómo analiza la llegada de ministros como Insaurralde y Nardini?

En primer lugar, debo decir que tenía excelente relación con los anteriores funcionarios. Pero también creo que era necesario oxigenar un poco el Gabinete.

Y la verdad, que hayan designado dos intendentes es muy importante, porque como intendentes nosotros siempre entendemos las dinámicas, en este caso locales, y el día a día además acá es intenso.

Está bueno que haya un intendente que sea ministro, que uno lo pueda llamar y rápidamente obtener una respuesta.

Con Bianco yo tenía una excelente relación, una relación muy aceitada, me comunicaba siempre con él, siempre me respondía, no puedo decir yo que no me respondía.

Y con Simone exactamente lo mismo. Pero bueno, creo que el Gobernador decidió eso y obviamente estoy absolutamente de acuerdo con eso.

¿Hacía falta mayor territorialidad en ministros de esta gestión? Insaurralde y Nardini conocen el territorio, pueden tener mayor contacto con sus ex pares. ¿Considera que es un aire fresco que llega al Gabinete?

Sí, sin duda alguna. Siempre se produce este tipo de cosas, y viste que se dice eso de que “equipo que gana no se toca”, y bueno, en este caso hemos perdido, así que me parece que está bueno que por ahí se oxigene el Gabinete.

Yo estoy con mucha expectativa. Porque en definitiva, yo creo que nosotros hemos tenido una respuesta del Gobierno de la Provincia, no es que no tuvimos respuesta.

De hecho, tenemos varias obras en marcha que son de la Provincia.

Quizás por ahí ya han avisado que había que darle mayor dinamismo y está bien que haya sido así.

¿Cómo analiza los resultados de las PASO a nivel provincial y cree que estos números pueden revertirse en noviembre?

Yo tengo mucha confianza que se va a revertir. Nosotros acá en San Pedro ganamos en todas las mesas, por ejemplo. Tuvimos al candidato más votado, en forma individual, pero teniendo en cuenta que la oposición tenía cuatro listas, entonces en la suma total nos ganan la elección.

En política 2 + 2 no es 4. Tengo mucha confianza que vamos a lograr revertir esa situación.

Pero yo creo que en política 2 + 2 no es 4. Hay que analizar eso. Tengo mucha confianza que vamos a lograr revertir esa situación y seguramente en la Provincia y en el país también va a pasar lo mismo.

Yo venía con mucha preocupación que después de haber ganado la elección, la primaria nada más y nada menos, todavía no está nada definido, la oposición lo primero que hace es presentar un proyecto para dejar sin efecto las indemnizaciones de los trabajadores.

Eso es muy grave para el movimiento obrero, para los trabajadores mismos, que puede verse su futuro afectado porque si la oposición logra obtener mayoría en las Cámaras por ahí logran sancionar eso y sería una aberración realmente y la verdad que daría muchos problemas con trabajadores.

Yo me imagino que si hoy hay muchos trabajadores en estado precario, qué pasaría si no tiene una ley que lo protege. Qué pasaría si la empresa lo puede despedir con o sin causa. Y yo creo que sería realmente una masacre de trabajadores. La verdad que no le gusta cómo trabaja una persona y lo puede echar sin…

A ver, mi sensación, que se haga cargo un supuesto seguro que van a crear, eso genera mucha preocupación en los dirigentes sindicales pero fundamentalmente en los trabajadores.

Acá en San Pedro tenemos muchos trabajadores que no fueron a votar, y que ahora miran con preocupación eso y que nos han dicho que van a ir a votar, obviamente.

Siempre ha sido así, los trabajadores siempre se han autodefendido, así que va a pasar eso seguramente.

¿Cree que la oposición aprovechó esta crisis interna que hubo en el Gobierno nacional para beneficiarse de alguna manera, pensando también en las elecciones del mes de noviembre?

Claro, totalmente. Dijiste bien, que hubo. Yo creo que la crisis ya pasó, los cambios se hicieron en total y absoluta armonía. Ya está, ya pasó, hoy hay que ponerse a trabajar.

Creo que eso están haciendo los ministros que han asumido recientemente, lo que ha hecho el Presidente, lo que está haciendo el Gobernador.

Ya se notaba un atisbo de mejoramiento claro en la economía, que en definitiva la gente vota con esa coyuntura, con la coyuntura económica, que obviamente todos sabemos que no es buena pero que tendía y está tendiendo a mejorar.

Creo que los próximos meses eso va a seguir mejorando. Se nota mucho optimismo, ya estamos en pospandemia claramente, y eso va a generar mucho movimiento en el país.

Acá en San Pedro nos caracterizamos por tener mucho turismo, y la verdad que estos fines de semana acá en San Pedro ha sido impresionante y los miles de turistas y de personas que vienen a alojarse acá en San Pedro y a pasar unos días.

La verdad que eso genera muchísimas fuentes de trabajo. Hoy acabo de anunciar una licitación que es la construcción de 173 viviendas en San Pedro, y eso dinamiza sin duda alguna la economía local porque va a haber mucha gente trabajando.

Eesa gente gasta esa plata acá en San Pedro, se dinamiza el pequeño comercio, los corralones de materiales.

Yo estoy con mucho optimismo que la vamos a dar vuelta esta elección.

