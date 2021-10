Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Oscar Ostoich.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Oscar Ostoich

¿Cómo evalúa en principio la campaña del Frente de Todos rumbo a las elecciones del 14 de noviembre?

Nosotros acá perdimos como en muchos lugares, pero ahora estamos trabajando en la calle. Se está trabajando mucho con los que no votaron. Nosotros tenemos el registro de todos los que no votaron, estamos trabajando con esa gente, estamos trabajando con algunos que aparentemente están devolviendo el voto al peronismo.

Hablamos con mucha gente en la calle y dicen “en las PASO hemos votado a Cambiemos pero ahora vamos a votar al peronismo”, muchos te dicen eso. Y yo creo que vamos a andar bien. En la Provincia creo que vamos a andar bien. Creo que revertimos la situación y vamos a recuperar muchos votos.

Click to enlarge A fallback.

Estos cambios de parecer que justamente mencionaba, ¿se deben a las medidas económicas que tomó el Gobierno?

Indudablemente el cambio de paradigma del Presidente y del Gobernador ha dado un resultado bastante positivo. La gente vio que el Gobierno se preocupa por la gente. La gente vio que el Gobierno no solamente se preocupa sino que está haciendo todo lo posible para revertir la situación.

Respecto al problema de los precios, creo que Feletti está tomando el camino y el toro por las astas, está haciendo muy buen camino.

Los gorilas de siempre son los que tratan de romper el esquema e indudablemente cambiar el rumbo de la política porque les conviene a ellos.

Desgraciadamente, los gorilas de siempre son los que tratan de romper el esquema e indudablemente cambiar el rumbo de la política porque les conviene a ellos.

Pero creo que se va a revertir la situación y le tengo mucha fe a Feletti que va a cambiar el rumbo que hoy estamos viviendo. Y por eso hay una esperanza en la gente de que esto se revierta.

¿Cómo tomó este llamado a la unidad que propuso Sergio Massa tras las elecciones de noviembre?

Tal es así que fue rechazado por ellos y dicen que después de las elecciones. Me parece que tendrían que haberse juntado antes. Esto es como lo de Macri… si se presenta o no se tiene que presentar. Uno que iba con ellos del radicalismo dijo que se tiene que presentar.

Bueno, en este caso lo mismo. Me parece que no quieren ellos el diálogo porque no les conviene. Por ese motivo rechazan todo lo que propone el peronismo.

¿Cómo evalúa la gestión de Javier Iguacel al frente de Capitán Sarmiento? ¿Cómo está la situación actualmente allí?

Un desastre. Iguacel hace lo que él quiere. Toma el municipio como si fuera un boliche, perdonando la expresión y no ofendiendo a los comercios chicos. Pero es un desastre.

Iguacel todas las semanas está haciendo pintura de senda peatonal y de cordones. Cada 15 días repite la pintura. Es un gasto impresionante.

Está haciendo lo que él quiere, saca gente, pone gente, maneja las cosas como él quiere. Todas las semanas está haciendo pintura de senda peatonal y de cordones. Cada 15 días repite la pintura. Es un gasto impresionante.

Pero, claro. Hay un acuerdo con una cooperativa que trajo él de Pilar que es la que está haciendo ese trabajo. Está haciendo un desastre. En el hospital ni hablar, no atienden a la gente, mal atienden, no le solucionan los problemas.

El balneario es de él. Está disfrazado con otras personas. Está haciendo una gestión pésimamente mal.

En cuanto a la situación del trabajo, ¿cómo se vive en la ciudad?

Acá tenemos una industria muy grande y prácticamente no hay desocupación.

Hay una industria avícola que es la más grande del país, que la traje yo cuando era intendente, y hoy está dando mano de obra a más de 1300 o 1400 personas directas y más de 2000 y pico o 3000 indirectas.

Eso es lo que nos está defendiendo económicamente en el distrito, en Capitán Sarmiento.

Pero la situación de la administración pública, un desastre.

*

Quiero dejarle un saludo a todos los comprovincianos de la provincia de Buenos Aires. Principalmente a los peronistas y seguidores del peronismo o simpatizantes les dejo este mensaje:

Piensen que votar a Cambiemos es volver a cuatro años de espanto, a cuatro años de desazón y votando al peronismo es la esperanza que tenemos en el futuro. Ya lo está demostrando con trabajo el Presidente y el Gobernador y creo que de esa manera vamos a revertir la situación.

Pero si no nos apoyan va a ser peor y va a ser dramático porque le estamos dando mucha ventaja a la contra, a la mano derecha, que ya no han hecho las cosas bien y quieren volver para hacer las cosas mal en perjuicio de la gente y en beneficio de los grandes monopolios y de los grandes poderes que tenemos hoy en la República Argentina.

Por eso este mensaje a la gente: que aporten el voto al peronismo, que es un voto positivo, y aportando un voto a Cambiemos es un voto negativo. Ya fueron demostrados cuatro años. Qué más podemos decir nosotros, nada más que eso.

-