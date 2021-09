Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Carlos Puglelli.

Carlos Puglelli

¿Cómo analiza los recientes cambios en el Gabinete de Axel Kicillof con la llegada de Leonardo Nardini y de Martín Insaurralde?

La verdad debo decir que con los funcionarios salientes hemos tenido una muy buena relación. Han atendido muy bien las necesidades que nosotros hemos tenido.

Los intendentes tenemos una llegada a los vecinos muy inmediata.

Pero creo que en esta etapa y la decisión que ha tomado el Gobernador de incorporar intendentes a su Gabinete me parece una cosa buena porque obviamente los intendentes tenemos una llegada a los vecinos muy inmediata, y eso creo que le va a dar a la gestión una visión muy importante de la realidad que estamos viviendo.

¿Faltaba quizás mayor contacto con los jefes comunales por parte de los funcionarios salientes?

No, no, la verdad es que tanto Carli como Agustín estaban siempre a disposición nuestro. Me ha tocado molestarlos o pedirles cosas y siempre han estado a disposición también. Así que no puedo decir nada de los funcionarios salientes.

Con respecto a esta ebullición interna, a esta crisis que se vivió en el Gabinete a nivel nacional, ¿lo sorprendió, esperaba los resultados de las PASO?

Es parte de la coyuntura que se dio a nivel nacional y lo importante es que estemos dispuestos de mirar de cara a la gente y tratar de resolver lo que aún falta. La forma fue la que se dio, nada más.

¿Cómo avanza la gestión en la ciudad, de cara a las elecciones de noviembre, en qué se está trabajando en pos de favorecer como siempre a los vecinos?

La verdad que estamos llevando adelante varias obras importantes, articulando muy bien con el Gobierno nacional y provincial. Más que pensando en las elecciones, pensando en los vecinos.

Hoy casualmente también se abrió una licitación importante de varias cuadras de hormigón y cordón cuneta para una zona muy importante y un crecimiento de nuestro partido.

Estamos llevando adelante varias obras importantes, articulando muy bien con el Gobierno nacional y provincial.

Y llevando adelante una obra importante como es el acceso a una localidad que es Cucullu. También estuvimos terminando una obra de agua corriente y venimos trabajando en otras obras importantes, como el centro de desarrollo infantil para un barrio de nuestra ciudad y muchas cositas más que la verdad son cosas que venimos trabajando hace tiempo.

Lo mismo con tema viviendas, así que, la verdad que contento y bueno poniendo la energía para mejorar la vida de los vecinos.

Me imagino que como el resto de los municipios o en gran parte de los municipios, el empleo es quizás uno de los principales problemas de los vecinos.

La pandemia por ahí dejó algunas secuelas en ese sentido. Por otro lado, nosotros estamos viendo también que se han generado algunas oportunidades en relación por ejemplo al turismo.

Vemos muy incrementado eso, si bien siempre teníamos un turismo más de fin de semana, ha habido un incremento importante de gente en general de la Capital Federal y del AMBA que se acerca mucho más de lo que se acercaba por ahí antes de la pandemia.

Eso está generando oportunidades en el rubro de turismo, en el rubro gastronómico. Y también bueno, nosotros somos una ciudad con un importante crecimiento en el sector porcino y avícola, y muy pronto se está por abrir un frigorífico en una localidad que es Villa Ruiz, que va a tomar una gran cantidad de mano de obra.

Con lo cual, uno va viendo que la reactivación económica es un hecho si bien obviamente por supuesto que todavía falta y tenemos que seguir trabajando para eso, pero vamos viendo mejoras en varios aspectos.

-