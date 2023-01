Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Diego Nanni

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Diego Nanni.

-¿Cómo finalizó el 2022 en términos de gestión municipal y sobre qué ejes trabajarán este año?

Hemos terminado con un grado de obras muy avanzado en las distintas áreas que nos hemos propuesto trabajar, sobre todo en educación. Estuvimos avanzando en dos aulas en el jardín 905, también inauguramos junto con el gobernador Axel Kicillof el jardín de Arroyo de la Cruz y estamos trabajando en la construcción de la escuela primaria 4.

MIRÁ TAMBIÉN Gesualdi firmó un convenio con Nación para construir 70 viviendas

Hace poco estuvimos con el presidente Alberto Fernández inaugurando el hospital modular de Los Cardales, que será puesto a punto en febrero o marzo de este año porque estamos esperando la llegada de herramientas de mayor complejidad. Aún así, ya estamos operando en este hospital con la atención primaria. También hemos dotado de mayor complejidad a nuestro querido hospital municipal y reemplazamos tres ambulancias.

-Han sido, sin dudas, años de mucho trabajo, mucha gestión. Usted ya anunció que irá por un nuevo mandato al frente del municipio. ¿Qué lo motiva a presentarse?

En principio esto que te acabo de describir que, en algún momento, fue un proyecto, pero al tener un gobernador que acompaña lo que uno propone se materializa en educación, salud, seguridad e infraestructura. Por supuesto hay mucho por hacer.

Creo que tenemos que construir más escuelas porque somos uno de los distritos que más está creciendo y que está teniendo un desarrollo industrial inminente, lo que va a requerir mano de obra y tenemos que poner a nuestra gente a la altura de las circunstancias para que puedan aplicar.

Después en materia de transporte público estamos trabajando con el tren Capilla-Victoria, Victoria-Capilla, que se está ampliando para llegar a Pergamino. También queremos seguir trabajando con el programa Sube.

En materia de infraestructura somos un pueblo que creció muchísimo. Si bien hemos avanzando en la incorporación de tanques y ampliaciones de redes de agua corrientes, tenemos que trabajar más en esto y dar soluciones al resto de los distritos, como Robles, donde estamos pensando tener una planta de tratamiento modular.

No puedo negar que tenemos la ilusión de brindar soluciones turísticas y poder impulsar la actividad gastronómica. También estamos trabajando con los clubes de barrio para que sean más competitivos. Por supuesto, siempre monitoreando el tema de la seguridad. Tenemos un índice de inseguridad bastante bajo y hay que cuidarlo a diario, no podemos relajarnos. Por eso, menos del año que me queda de gestión no va a ser suficiente para poder avanzar con todo esto que te acabo de mencionar.

-¿Y cómo analiza el escenario electoral para el Frente de Todos a nivel provincial y nacional?

Tener un gobernador como Axel Kicillof es una garantía de hacer y poder llevar adelante lo que uno planifica y gestiona. Uno tiene respuesta del gobernador y de sus ministros. Quisiera que haga una reelección en la provincia, pero voy a respetar su decisión.

Somos muchos los distritos que estamos avanzando en medio del océano y necesitamos un gobernador como Kicillof que siga trabajando a la par nuestra. Él entiende que las necesidades que tienen las grandes ciudades también las tenemos los pequeños pueblos.

Y a nivel nacional el Frente de Todos tiene que trabajar muy duro para solucionar el tema de la inflación. Si podemos resolver esto tenemos muchas posibilidades de seguir al frente de la planificación de la política del país.