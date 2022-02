-¿Cuál es la agenda de trabajo programada para este año desde el municipio?

Sin dudas, los dos años desde que se inició la pandemia por el COVID-19 han generado la postergación de distintos proyectos que teníamos para la ciudad. La cuestión sanitaria fue una prioridad, y en estos 24 meses hemos destinado importantes esfuerzos humanos y económicos a atender las distintas situaciones derivadas del coronavirus. Siempre trabajando en conjunto con los Gobiernos nacional y provincial y con los municipios de la zona.

Por ello, y viendo los diagnósticos de varios especialistas médicos en cuanto a que se aproxima el fin de la pandemia, aspiramos en este año a avanzar con distintas obras que ya teníamos proyectadas.

En el pasado mes de diciembre firmamos un importante convenio con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia para la construcción de un frigorífico porcino en nuestra ciudad. Un proyecto que comenzamos a desarrollar hace un par de años junto a productores porcinos del distrito. En estos últimos meses ya se iniciaron los trabajos de nivelación de suelo y la construcción de los cimientos.

También tenemos previsto la culminación de la obra de la nueva terminal de ómnibus, que estará emplazada en las proximidades del cruce entre Rutas 8 y 51.

Además, hemos podido concluir con el tendido de la red cloacal a la localidad de Todd, donde residen más de 1.500 vecinos. Y en este año están programadas las tareas de conexión domiciliaria.

Asimismo, seguiremos desde la gestión con una fuerte presencia en los distintos barrios del distrito, a partir de la realización de obras de pavimento, cordón cuneta y cloacas.

-¿Cómo es la relación con el Gobierno bonaerense? ¿Hay puntos para fortalecer en el diálogo?

Debo reconocer que, en estos dos años, el Gobierno de la provincia siempre ha atendido y acompañado las distintas gestiones que iniciamos desde el municipio. Tanto en la cuestión sanitaria a partir de la pandemia por el COVID-19 como en distintos proyectos en materia de obras públicas, producción y mantenimiento de caminos rurales.

Se ha avanzado en la firma de importantes convenios que nos han permitido brindar soluciones a variadas demandas de nuestros vecinos. Y me gustaría destacar en este aspecto, que esta fluida relación con el Gobierno bonaerense se logró aún cuando representamos a distintos espacios políticos.

En este contexto, anhelamos que se mantenga esta forma de trabajo en conjunto y poder avanzar en postergados debates como lo son un nuevo y más justo régimen de coparticipación fiscal, y lineamientos claros para el desarrollo de las autonomías municipales.

-¿Cómo está la situación del coronavirus en la ciudad? ¿Está respondiendo bien el sistema de salud?

Actualmente, con la tercera ola de contagios en nuestro país, la situación epidemiológica se encuentra estable y con bajo nivel de internación hospitalaria.

Sin lugar a dudas, las inversiones en materia de salud realizadas a partir del inicio de la pandemia, nos han permitido brindar atención a cada vecino, aún en los momentos sanitarios más críticos.

Arrecifes cuenta con un único efector de salud en todo el distrito: el Hospital municipal. Y a partir de un importante esfuerzo económico, construimos en tiempo récord una nueva sala de Terapia Intensiva con seis camas, y que fue destinada exclusivamente a la atención de casos graves de COVID-19, además de readecuar la anterior UTI con otras tres camas para las urgencias por otras patologías.

También se acondicionaron dos pabellones clínicos para la internación únicamente de pacientes con coronavirus. Se consiguieron nuevos respiradores, logrando así contar con un total de nueve equipos para casos críticos que necesitaran de respiración asistida.

En este sentido, desde el municipio se acompañó siempre al personal de salud, como así también a otros actores de suma relevancia durante la pandemia, como la policía, personal de tránsito, los recolectores de residuos, trabajando codo a codo en atender las distintas situaciones generadas por el COVID-19.

Asimismo, el plan de vacunación diagramado y organizado por el Poder Ejecutivo provincial en Arrecifes se lleva adelante en un espacio destinado por el municipio: el Microestadio cubierto. Un ejemplo más de la excelente relación entre ambos gobiernos.

Como conclusión, es para destacar que, a partir del excelente trabajo del equipo sanitario, Arrecifes es uno de los distritos de la provincia con menor índice de letalidad, y que, gracias a la permanente inversión en infraestructura hospitalaria, equipamiento, recursos humanos e insumos médicos, el sistema de salud de nuestro distrito ha brindado satisfactorias respuestas a la difícil situación provocada por la pandemia.

-¿Qué opinión le merecen las reelecciones indefinidas de jefes comunales? ¿Le interesaría presentarse a un nuevo mandato?

En mi opinión, las últimas reformas de la Ley aprobadas por la amplia mayoría de la Legislatura bonaerense permiten mayores certezas y un mejor cumplimiento de la norma.

Coincido con el espíritu de estas modificaciones, que no alteran el objetivo primordial de la Ley: la perpetuación en el cargo por parte de los intendentes.

En lo que respecta a mi situación en particular, aún no he evaluado la posibilidad de presentarme a un nuevo mandato. Hoy mi prioridad es seguir trabajando día a día por el progreso de la ciudad, como lo he venido haciendo desde que asumí como intendente.

Más cerca en el tiempo del próximo proceso electoral analizaré los pasos a seguir. Y esa decisión, obviamente, se encontrará sujeta a la respuesta y el apoyo que encuentre entre los vecinos de Arrecifes