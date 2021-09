Mirá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM conDiego Nanni.

¿Cómo analiza este panorama a nivel provincial y también nacional tras los resultados de las PASO?

Bueno, la verdad que por supuesto que yo creo que hay que escuchar un poco la resonancia de las urnas, los resultados y, en función de eso, dar respuestas a lo que la gestión quiere enfatizar o donde quiere profundizar para demostrar la gestión que se viene realizando.

Entonces, creo que es oportuno mostrar en ese sentido una reacción inmediata, aunque sea una elección primaria, atendiendo lo que en gestión entendemos que tenemos que ahondar y creo que se escuchó también o se entendió la necesidad de tener un Gabinete con mayor volumen político, con mayor volumen militante, con personas que realmente tengan la experiencia necesaria para empezar a debatir algunas cuestiones que claramente no estamos sabiendo expresar en territorio y llegar a la gente.

En ese sentido, sin desmerecer el gran trabajo que han hecho los funcionarios que dejaron el Gabinete, porque sinceramente hay que recordar que el Frente de Todos arranca en el 2019 conformándose, tratando de organizarse este frente para imponerse ante una propuesta de políticas de Estado que nada tienen que ver con lo que nosotros pregonamos, y en esa organización por supuesto con el correr de los días esto requiere determinada articulación, coordinación, sintonización.

Entonces, si tuvimos 99 días de Gobierno “normalizado” y después nos agarró una pandemia claramente hay cuestiones políticas que tienen que ver con la organización interna que no las hemos podido llevar adelante con normalidad.

Yo creo que es entendible que después del resultado de las elecciones primarias se tomen decisiones para, de alguna manera, empezar a allanar un camino que tiene más que ver con la salida de la pandemia y la profundización de propuestas de políticas de Estado en determinadas áreas.

Y bueno, si bien esto nos obliga a volver a iniciar las gestiones con nuevos funcionarios, en las distintas carteras tanto a nivel provincial y nacional, que es algo que realmente lleva tiempo…Bueno, tenemos que hacer lo propio, reinventarnos, volver a tocar esas puertas de estos nuevos funcionarios que asumen este compromiso y este desafío y acompañar en esta transición de cambios de funcionarios, de ministros, de directores.

Estoy muy agradecido de muchos de los funcionarios salientes. Muchos de los ministros salientes, tanto en el orden provincial como nacional, han atendido muy abiertamente y han estado muy presentes con cada uno de los intendentes.

Llegaron Martín Insaurralde y Leonardo Nardini al Gobierno provincial, ¿esto es un gesto positivo para los intendentes, tener en el mano a mano a un par?

Tiene que ver con lo que decía hoy. Vienen a aportarle mayor volumen político a la gestión, y eso a veces de repente no llega tanto a la gente pero sí internamente a nosotros nos permite una mayor fluidez, un mayor entendimiento del escenario político que vamos a atravesar no solamente de acá a las elecciones generales sino después de las elecciones generales hacia 2023, que es la elección donde se recambian nuevamente intendentes, gobernadores.

Entonces, yo creo que tanto Martín Insaurralde, un hombre con la experiencia que tiene, tanto en el hacer política como en gestión, también ha tenido el paso por el Congreso, creo que va a saber de alguna manera ordenar a los intendentes a trabajar no solamente con una gestión que mostró muchísimo en escenario de pandemia, una gestión que materializó muchísimas obras, se encararon muchísimos programas.

Sin embargo, claramente la gente también pide o exige otro tipo de respuesta en la gestión. Bueno, yo creo que hay hombres como Martín Insaurralde y Leo Nardini que entienden la política desde la militancia desde sus inicios, desde su juventud, y habiendo pasado por municipios de gran importancia en cuanto al caudal de población, de soluciones que llevarle a la comunidad y, por supuesto, caudal de votos.

Yo creo que eso en este nuevo escenario, en este escenario electoral y en el cual nosotros nos vamos perfilando al 2023, creo que es bueno. Lo que hicieron hasta acá los funcionarios salientes, Carlos Bianco y Agustín Simone la verdad que fue un trabajo titánico de destacar en un escenario totalmente atípico.

Muchos intendentes tanto del oficialismo como de la oposición rescataron el trabajo de Agustín Simone en Infraestructura, y ahora esperan lo mejor también en este paso que da a Vivienda.

Lo de Agustín, sin que se ponga celoso ninguno de los ministros salientes, hay que resaltarlo.

Nosotros en Exaltación de la Cruz asumimos el 9 de diciembre de 2019 y para el 20 de mayo aproximadamente ya estábamos iniciando con una obra que estamos presentando, que tiene que ver con el montaje de un puente-canal para achicas las posibilidades de inundación en la entrada del pueblo.

Imagínate que con Agustín trabajamos desde el primer semestre y de ahí nunca paramos. Tenemos la suerte de que Agustín va a seguir en otra área muy importante como el Instituto de la Vivienda, así que él y su equipo, porque tiene un equipo impresionante de trabajo, un equipo muy profesional, muy dedicado y con muchísima vocación por lo que hacen... Se lo va a extrañar, te diría.

¿Cómo analiza los resultados de las PASO en Exaltación de la Cruz? Juntos hizo una muy buena elección pero ustedes fueron la lista más votada.

Sí, el escenario de Exaltación de la Cruz es un escenario de 5 listas, 5 propuestas de Juntos y Juntos por el Cambio, obviamente que la suma de estas propuestas están por encima de los votos que sacamos nosotros que fuimos con una única lista, o sea que hemos podido resumir en una única lista la propuesta que le llevamos al vecino y a la vecina de Exaltación de la Cruz.

El análisis que hacemos nosotros es, primero, que no pasó nada que no haya pasado en el resto del país y la provincia.

Después, que claramente si estos frentes que fueron en 5 listas distintas no pudieron resumir desde un principio una única propuesta entendemos que ese voto no se va a sumar directamente ahora a las elecciones generales.

Nosotros localmente por supuesto trataremos de caminar el territorio y puerta a puerta tratar de explicarle, contarle, sugerirle a la gente lo que hemos estado haciendo en un escenario de pandemia, pero aun así hemos estado haciendo muchas cosas que realmente hacen a la transformación de esta comunidad.

Y si hubo algo que nosotros no hemos podido explicar o que realmente está tapado o esmerilado por cuestiones de los medios nacionales y de cosas que de repente hacen otro tipo de especulación en la gente y no pueden terminar de ver con claridad todo lo que hemos propuesto del Frente de Todos, se lo vamos a ir a explicar frente a frente, cara a cara, para que de esa manera aquel votante que realmente no se decidía del todo por una de las propuestas de Juntos y Juntos por el Cambio elija la propuesta oficialista, la propuesta que supo estar a la altura de las circunstancias en el escenario de pandemia.

La propuesta que trabajó, planificó y materializó obras, la propuesta que hoy es garantía de que vamos a seguir haciendo, la garantía de que realmente nos preocupa a la gente y todas las necesidades primarias.

Y bueno, hay que hacer un trabajito puerta a puerta porque de repente nos hemos relajado, en la cantidad de obras que hemos hecho, que fueron muchísimas en Exaltación de la Cruz, de repente subestimamos esa cercanía que tenemos que tener con el vecino para contarle qué es lo que hicimos, lo que cuesta.

Desde su gestión, tienen un proyecto ambicioso de acá a los dos años que le quedan en el Gobierno. Coménteme cuáles son los ejes principales de la misma.

Nosotros en obra pública estamos en pleno desarrollo. Exaltación de la Cruz está compuesto por varias localidades, pero te puedo decir por área.

En Salud estamos construyendo un hospital en la localidad de Los Cardales, que eso va a venir muy bien para descomprimir el Hospital Municipal San José, que en este período hemos incorporado complejidad, tomógrafo, resonador. Hemos hecho operación a corazón abierto, gracias a la hemodinamia que supimos incorporar hace dos años.

En materia de Educación estamos construyendo una sede universitaria; una sede de estudios municipales para traer carreras al distrito, cosa que acá no está pasando y hay falta de posibilidades para poder hacerlo.

Estamos construyendo un polideportivo en la localidad de Capilla del Señor. Estamos haciendo obras hidráulicas como te lo comenté. Se están consolidando muchos caminos en los barrios del corredor de la Ruta 8, en la zona de Robles. También estamos trabajando sobre los caminos rurales, más de 150 millones de pesos que se invierten en tres caminos de la producción, muy importantes en Exaltación de la Cruz.

Impresionante lo que está pasando con lotes con servicios y viviendas. Después de muchísimos años, nosotros ya tenemos gestionadas 104 viviendasy 204 lotes con servicios, y vamos por 90 viviendas más, que estamos ya gestionando con Agustín Simone, ministro de armas tomar ni bien asume la cartera.

Estamos muy pero muy activos. Hemos tirado toda la carne al asador y esa es la tranquilidad que tenemos.

Y te puedo contar de la Avenida Belgrano que estamos haciendo, un jardín maternal en Robles, y un montón de propuestas que hacen a soluciones a la comunidad.

Hace poquito incorporamos patrulleros y nueva tecnología para prevención del delito. Tecnología con cámaras que tienen esta posibilidad de tener reconocimiento facial y reconocimiento de aquellas personas que tienen antecedentes delictivos. Hemos colocado lectores de patente para hacer un círculo cerrado de todo el distrito.

Y en materia social, estamos construyendo un SUM, un centro de día, un centro comunal, en Arroyo de la Cruz, un lugar que realmente lo necesita. Ya lo hemos hecho también en La Sidrera, un barrio popular. Estamos dando servicio de agua potable en la zona de Sakura, Sakura está sobre el correr de la Ruta 8, a la altura del kilómetro 60 aproximadamente.

Como verás, estamos continuamente gestionando. Estas obras se están materializando, la gente ve, se ha trabajado sobre el ferrocarril, un trabajo impresionante de Martín Marinucci y todo su equipo en materia de transporte público. El tren está llegando a Diego Gaynor, un lugar donde hace treinta años que no llega el transporte público.

Y bueno, esperamos con ansias también la reconstrucción de la Ruta 6. Nosotros somos frentistas de esta ruta, que ya se licitó y próximamente se va a empezar a trabajar.

Así que estamos muy pero muy activos. Hemos tirado toda la carne al asador y esa es la tranquilidad que tenemos. Tenemos que ir a ver qué es lo que pasa a la hora de votar, qué es lo que hace que la gente de repente no se decida por nuestra propuesta.