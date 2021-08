Grupo La Provincia dialogó de manera exclusiva con el intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni. En la charla, el alcalde se refirió a los dichos de la exdiputada nacional, Elisa Carrió, quien aseveró que él le había dado el visto bueno para que festejara su cumpleaños con 70 personas en diciembre pasado. También contó cómo se prepara su espacio de cara a las PASO.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Diego Nanni

-En las últimas horas usted quedó en el medio de la polémica por la foto del cumpleaños de Elisa Carrió ya que la exdiputada señaló que la intendencia le había dado la autorización en diciembre pasado. ¿Qué sintió al respecto?

Y la verdad que sorpresa porque no hay ningún acto administrativo iniciado por la Municipalidad ni tampoco en la charla telefónica que habíamos tenido con motivo de esta celebración que ella iba a hacer. Ella no describió el formato, ni la cantidad de gente, ni nada parecido a lo que actualmente salió a la luz y que nosotros nos estamos enterando que se dio de una manera no recomendada para la emergencia sanitaria que se vivía.

Es la segunda vez que estando yo en el ejercicio de la intendencia, hablé por teléfono con ella, no es que tengo un diálogo fluido, me comentó que iba a celebrar su cumpleaños con su círculo íntimo, con gente allegada, que no podía exponerse a riesgos de contagio porque tiene algunos temas de salud prevalecientes. Nada daba que pensar que este evento, celebración o cumpleaños podía tener la dimensión que hoy nos están informando los medios.

-¿Considera que hay una doble vara a la hora de criticar a Elisa Carrió y al presidente Alberto Fernández en relación a estos festejos en cuarentena?

Yo creo que ninguna de las dos cosas debería haber pasado. Lo que te puedo decir con este caso que me involucra es que no se comprende que realmente se deposita la responsabilidad en un tercero sin asumir la propia actitud o accionar. Yo sinceramente creo que en ese sentido uno tiene que ser muy responsable de lo que uno hace o hizo. Estas cosas en la sociedad tienen un rechazo lógico por todo lo que venimos pasando y hay que hacerse cargo, no hay que romper ese código de una llamada telefónica en un marco de confianza y donde se deja entender que se van a respetar todas las restricciones que figuran en el DNU a la fecha en la cual se desarrolló este evento. No es que a mí me detalló un listado de invitados, con lo cual uno no podía saber que no iba a festejar con su círculo cercano y que lo iba a hacer con personajes de la política y con roles de peso.

-Lo llevo a lo electoral. Usted se reunió con referentes de la Segunda Sección para poner en marcha la campaña con un fuerte impulso regional, ¿verdad?

Si así es. Nosotros queremos destacar lo hecho hasta acá y queremos organizarnos para tratar de llevar el trabajo realizado a los distritos que tenemos que dar a conocer el proyecto colectivo en el cual estamos incluidos.

-¿Cómo analiza las PASO venideras para el Frente de Todos?

En cuanto a resultado es lo que nos estamos preguntando todos, todavía faltan algunas semanas, hay muchas cuestiones que hay que comunicarle bien a la gente y contarles qué es lo que vamos a planificar y concretar fuera de un escenario de pandemia. De lo hecho hasta aquí por supuesto hay cosas vinculadas y asociadas a la pandemia y en ese sentido y estando en otro escenario que no es tan restrictivo, de tanta incertidumbre y tanto miedo, es difícil comentarle a la gente qué es lo que no se pudo hacer ya que se tuvo que alterar las prioridades de manera tal que podamos atender aquel escenario donde tuvimos que gobernar.

Si le hacemos entender a la gente que se ha hecho verdaderamente una muy buena gestión de la pandemia, le vamos a demostrar que somos los únicos capaces, porque hemos sido los únicos que hemos trabajado durante ese escenario, y somos los únicos capaces para ver ahora cómo hacemos para normalizar de alguna manera el escenario y empezar a atender todo lo que nos quedó relegado.

-¿En Exaltación de la Cruz el Frente de Todos va con lista de unidad?

Sí, va a haber una sola lista del Frente de Todos. Se ha logrado sintetizar la propuesta del oficialismo en una única lista con muy buena conversación, con muy buen gesto de parte de todos los que estamos incluidos en esta boleta. No así en el otro lado, que van repartidos en cinco listas