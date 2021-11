Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Ricardo Alessandro.

Ricardo Alessandro

¿Qué análisis hace sobre las elecciones que realizó el Frente de Todos en Salto?

Nosotros somos optimistas. Si bien la elección no fue lo que esperábamos, habíamos caminado mucho, habíamos recorrido casa por casa, pero levantamos alrededor de 1974 votos.

Si bien perdimos por 2000 votos, 9000 a 7000 fue la diferencia, pero conseguimos conservar la mayoría en el Concejo Deliberante, con los cuatro concejales que sacamos que fueron reafirmados ayer en la Junta Electoral que ganamos por alrededor de 46 votos.

Estamos contentos. Si bien no es lo esperado y tenemos que mejorar mucho para el 2023, que va a ser una elección muy difícil, más como estamos en este momento, hay una cantidad de obras importantes para terminar, y que el peronismo tendrá que ponerse las pilas y trabajar como trabajó hasta ahora.

Llegaron nuevos funcionarios al Gabinete, como Camila Andrade y Juan Colli. ¿Qué pueden ofrecerles estos jóvenes funcionarios a la gestión?

Nosotros tenemos esperanza en ellos. Camila Andrade en Género, confiamos en ella que tiene mucho talento y mucha capacidad. Y Juan Colli en su puesto merecido para secretario de Obras Públicas. Podemos esperar lo mejor de ellos.

¿Cuáles son las principales preocupaciones de la población?

En este momento estoy viendo el asunto del riego. Si bien tenemos tres regadores y es mucha la cantidad de asfalto que tenemos, cada vez la sociedad se ha puesto más demandante con justa razón.

Yo les digo que nos tienen que ayudar con el pago de las tasas municipales porque si no no vamos a poder trabajar. Alguna calle rota que estamos arreglando…

El pueblo se ha agrandado más de lo previsto. Hay barrios que están sobre la costa dela arroyo que habrá que darle luz, agua corriente. Inauguramos un nuevo pozo de agua. La sociedad demanda todas esas cosas porque realmente lo necesitamos.

Hay mucho asfalto por hacer. Tenemos muchas casas por hacer también. Como Salto ha crecido notablemente, no es el padrón electoral que nosotros tenemos de 29.000 personas sino que calculamos que hay alrededor de 40.000 personas con un cinturón fabril bastante importante. Realmente lo que tenemos que hacer es darles la infraestructura necesaria a esos vecinos.

En este momento no la tenemos y no tenemos una ayuda de la Provincia, a pesar de que la Provincia nos está ayudando de una manera que nunca nos abandonó.

¿Tenía expectativas de alcanzar un escaño en la Cámara alta bonaerense?

Realmente no tenía expectativas. Sabíamos que la elección de Pergamino iba a ser una elección floja y la de San Nicolás también iba a ser floja, más el resultado de las PASO…

Lo único que sí quisimos empujar era que el compañero y amigo Cecilio Salazar entrara en quinto lugar.

Hicimos el esfuerzo necesario pero las ciudades más grandes no estuvieron acorde a las circunstancias que se pedía para que entrara Cecilio. Fue una elección de la segunda sección electoral que realmente no fue buena para nada y Cecilio Salazar no pudo entrar. Si no entraba Cecilio que estaba quinto, menos expectativa tenía yo de entrar en el séptimo lugar.

¿Qué mensaje les deja a los ciudadanos de Salto a partir de los resultados de las elecciones y también pensando en lo que vendrá en la gestión municipal?

El mensaje que les dejo es que hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando por un Salto mejor. Yo no hablo de partidos políticos sino que hablo de solidaridad.

Hay muchas cosas que están muy complicadas. En el Hospital tenemos muchos problemas en este momento, fundamentalmente con el área de Traumatología porque hay algunos médicos traumatólogos que no cumplen con el deber que tienen que cumplir. Eso ya lo sabe la Dirección y está actuando en consecuencia.

La ciudadanía tiene que denunciar, tiene que trabajar codo a codo con este intendente y con el equipo del Ejecutivo y el Legislativo que es bastante homogéneo porque si no no vamos para adelante porque la cosa es profunda