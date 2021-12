El intendente de Salto, Ricardo Alessandro, brindó ayer una conferencia de prensa en la que se quejó de los olores “nauseabundos” en el distrito, provenientes de la planta avícola Soychú, y arremetió contra los organismos de control de Provincia y Nación por no dar respuestas frente a esta problemática que desde hace años perjudica a los vecinos y vecinas de la región.

Hacia fines del 2020, Grupo La Provincia realizó una investigación en la que informaba que el frigorífico ubicado en Salto contaminaba de manera tal que hacía que el aire de la ciudad fuera irrespirable y que la empresa descartaba sus residuos en el Arroyo del Burro Muerto.

El arroyo Burro Muerto, atraviesa dos barrios y una amplia zona de quintas

Esta problemática cuenta con una causa judicial iniciada en 2018 por los vecinos y vecinas en el Juzgado de Faltas Municipal, el cual sancionó a la firma por verter residuos industriales sin el tratamiento adecuado sobre el arroyo mencionado. No obstante, la sentencia fue apelada por la empresa y desde entonces se encuentra en un limbo judicial.

En esa oportunidad, desde el Municipio habían manifestado que todas las las instancias de su competencia estaban agotadas y que, debido a su categoría, la empresa estaba bajo la órbita delOrganismo de Desarrollo Sostenible (OPDS) y de la Autoridad del Agua (ADA), pertenecientes al Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Tras el informe, la ADA realizó algunas acciones como cementar la cámara de vuelco para evitar que se continúe contaminando el canal. En tanto, el OPDS alegaba estar “trabajando en las causas para poder actuar en consecuencia”, sin efectuar ninguna medida concreta más allá de un curso de capacitación para el personal en cuestiones de seguridad e higiene.

Actualmente, todo parecería indicar que la planta avícola aún está lejos de cumplir con los protocolos ambientales y sanitarios necesarios para su correcto funcionamiento.

Frigorífico de aves Soychú

Durante los últimos días, los olores nauseabundos afloraron por las calles de Salto y los vecinos y vecinas hicieron oír sus reclamos. Es por ello que el intendente Alessando salió al cruce del empresario Franco Santangelo, al frente de Soychú, y lo catalogó de “poco escrupuloso”. “No hace las cosas como tiene que hacer, no da ninguna solución al tema de fondo que son los olores”, señaló.

"Es bochornoso lo que está cometiendo el señor Santangelo con el pueblo de Salto"

En este sentido, Alessandro manifestó que “es bochornoso lo que está cometiendo el señor Santangelo con el pueblo de Salto. La gente llama, hoy llamó a las cuatro de la mañana, a las cinco de la mañana, el año pasado también, y el señor Santangelo no soluciona el problema”.

El intendente criticó al empresario por ampararse en los empleados y aseguró que desde el Gobierno local no se pretende cerrar la planta sino que “trabaje en las condiciones que tiene que trabajar, higiénica y sanitariamente”.

Llamado de atención a los organismos de control

No obstante, la crítica más dura fue para el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable. “El OPDS es el principal responsable, no toma las medidas que tiene que tomar”, cuestionó el intendente, quien se mostró disgustado porque el organismo todavía no haya dado respuestas frente a la demanda por los olores nauseabundos que emanan de la planta Soychú.

“Hace un año que venimos de un lado para otro con el OPDS. No nos ha dado ninguna solución"

“Yo creo que el OPDS es una mentira también. Hace un año que estamos con el tema este. ¿No puede poner lo que tiene que poner el OPDS para que la planta se ponga en órbita? Es una mentira. Qué me importa que sea un órgano provincial, qué me importa que sea de mi Gobierno, si yo tengo que defender al pueblo de Salto”, dijo enfáticamente el intendente.

“Hace un año que venimos de un lado para otro con el OPDS, como chorizo en fuente de losa. No nos ha dado ninguna solución al cambiar las autoridades”, recalcó.

“Y SENASA que se ponga en órbita también. Está bien, los pollos saldrán en buenas condiciones y hasta por ahí nomás”, indicó Alessando en alusión al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

“Para revolear hay que revolear a todo el mundo y hay que decir la verdad. Todo esto va a tener una reacción, ojalá la reacción sea buena, porque me van a sacudir a mí y yo no me voy a hacer ningún problema, tengo el lomo curtido de los garrotazos que me han pegado. Lo único que trato de decir es la verdad y defender a nuestro pueblo”.

-Situación ambiental con la planta Soychú

