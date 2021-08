El Municipio de San Isidro colocó las primeras 51 luminarias con tecnología LED en la senda aeróbica del Bajo de San Isidro, logrando un 70% de ahorro energético. Estas luces iluminan más, brindan seguridad y son amigables con el medio ambiente.

Estos trabajos son parte del primer tramo de la senda que tiene una extensión aproximadamente de 1150 metros cuadrados en la calle Juan Díaz de Solís.

“Los espacios públicos son importantes y la actividad física trae beneficios físicos y psicológicos. Por eso, le ofrecemos al vecino lugares de calidad para que pueda desarrollar cualquier tipo de actividad, pueden salir a caminar, correr, pasear o andar en bicicleta. Este circuito es funcional a los sanisidrenses”, expresó el intendente Gustavo Posse, tras recorrer la senda.

A su lado, Leandro Martín, subsecretario de Espacio Público de San Isidro, subrayó: “Estamos contentos de cómo está quedando, los vecinos se sienten más seguros a la hora de salir a caminar a la noche. Vemos que se encuentran contentos y que la utilizan bastante”.

Luego se continuará con la luminaria LED desde Perú hacia Pacheco y por último de Pacheco a Paraná, para finalizar la senda. Juan Francisco Balcarse, vecino de la zona, comentó: “Esta intervención mejora sensiblemente este espacio. Todos los días corro, pero de noche no me animaba, ahora con esta luminaria me siento más seguro y salgo”.