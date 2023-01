Julio Zamora no da respuestas al aumento del delito: "Tigre es azotada por una ola de inseguridad" Inseguridad, barrios abandonados y una gestión municipal “agotada”. “Tigre ya no es el lugar que era; pasan cosas que antes no pasaban”, disparó el concejal de Juntos, Maximiliano Picco, contra el gobierno de Julio Zamora.